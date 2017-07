Politici nemajú určenú dĺžku dovolenky

Lavice pléna parlamentu zostanú prázdne do 5. septembra.

Lavice pléna parlamentu zostanú prázdne do 5. septembra. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Poslanci zase plánujú stretnutia s voličmi, pretože sa už začala kampaň pred jesennými župnými voľbami. Dovolenkový režim sa však nedotkne len zákonodarnej a výkonnej moci, ale aj súdov. Tie budú fungovať takisto v prázdninovom režime.

Vláda sa naposledy stretne v utorok 4. júla, ďalší termín schôdze je určený až na 16. augusta. Kabinet bude mať teda šesť týždňov voľno. Podľa potreby je premiér Robert Fico pripravený zvolať vládu kedykoľvek. Viacerí ministri sa počas voľna chystajú k „slovenskému moru“ do Chorvátska. Minister obrany Peter Gajdoš však k moru nepôjde.

„Mám more roboty doma, manželka chce maľovať, takže budem makať,“ poznamenal Gajdoš. Šéf rezortu dopravy Árpád Ersék hovorí, že zostane doma na Slovensku. „Najviac času budem tráviť na ministerstve,“ podotkol.

Minister vnútra Robert Kaliňák pôjde s rodinou do Chorvátska. „Chcem ísť so starším synom, ktorý má rád prírodu, aj do Česka. Dáme si takú pánsku jazdu. Pôjdeme na Šumavu a tiež si pozrieme niektoré hrady a zámky,“ povedal Kaliňák.

Minister životného prostredia László Sólymos uviedol, že tradične chodí pätnásť rokov s partiou do Talianska neďaleko Rimini, kde bude týždeň. Ďalší týždeň pôjde do Bulharska k Čiernemu moru, kde bol naposledy ešte ako chlapec. „Chcem si trošku užiť rodinu, lebo počas roka som mal na ňu veľmi málo času,“ dodal.

Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker pôjde tiež do Chorvátska. „Mám rodinu a deti, sľúbil som im, že určite sa pôjdeme pozrieť aj do Slovenského raja,“ povedal Drucker.

Parlament skončil už minulý týždeň 21. júna. Poslanci sa poponáhľali, pretože v minulosti zvykli zasadať ešte aj začiatkom júla. Počas júnovej schôdze netradične rokovali až do ôsmej hodiny večer namiesto do siedmej a počas dňa mali len hodinovú obedňajšiu prestávku. Ďalšia schôdza parlamentu sa začne 5. septembra, koncom augusta však prídu na rokovanie výboru, ktorého sú členmi.

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek hovorí, že sa chce cez leto venovať s právnikmi legislatívnemu zlepšeniu návrhu zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorého je spolupredklada­teľom. Na týždeň si naplánoval spolu s deťmi pobyt v Chorvátsku a na týždeň pôjde aj do Talianska.

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO-Nova Richard Vašečka povedal, že jeho leto bude „volebné“, pretože sa blížia župné voľby a oni majú svoju kandidátku na post župana v Žilinskom kraji. Chystá sa preto stretávať s ľuďmi v žilinskom regióne. Naplánoval si aj oddych s rodinou. „Keďže chodím na týždňovky do Bratislavy, chcem byť so svojimi štyrmi školopovinnými deťmi. Tento rok prvýkrát vyskúšame turistiku v rakúskych Alpách na odporúčanie známych,“ uviedol Vašečka.

Na rozdiel od slovenského parlamentu má Európsky parlament kratšiu prestávku. Oficiálne končí 16. júla a potom má ešte tzv. zelený týždeň na uskutočnenie zahraničných ciest a misií. Podľa europoslanca Eduarda Kukana novú politickú sezónu odštartujú 21. augusta, keď sa začne opäť tzv. zelený týždeň, a od 28. augusta sú plánované zasadnutia výborov a komisií.

Prázdninový režim je počas leta tiež na súdoch. Neznamená to, že nepracujú, pojednávaní je však menej. Dovolenky čerpajú nielen sudcovia, ale aj účastníci súdnych konaní, advokáti či prokurátori. Samotné súdy preto dostávajú žiadosti, aby sa v lete nepojednávalo.

„Sudcovia počas predchádzajúcich týždňov v máji a v júni pri odročovaní pojednávaní s navrhovaným ďalším termínom na júl a august 2017 mali veľmi často hlásené zo strany procesných strán čerpanie ich dovoleniek. Práve s týmto súvisí menší počet vytýčených pojednávaní na súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave počas mesiacov júl a august,“ povedal hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Podľa neho súdy pracujú v normálnom režime, nakoľko je zabezpečená zastupiteľnosť sudcov. To platí aj o zastupiteľnosti zamestnancov súdu. Bez ohľadu na obdobie roka majú sudcovia rozpisy služieb, keď musia rozhodnúť o tom, či zadržaná osoba poputuje do väzby, alebo bude prepustená na slobodu.

Pravidelne sa nestretne Ústavný súd. Jeho hovorkyňa Martina Ferencová povedala, že senáty súdu zasadnú počas letných mesiacov, ale momentálne nie je podľa nej možné odhadnúť, koľkokrát to bude.