Od januára sa majú starobné penzie zvýšiť najmenej o vyše 8 eur

Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, zvýši sa dôchodok o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch mohla byť približne 8,30 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

„Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka,“ uviedol v dôvodovej správe k návrhu novely rezort práce a sociálnych vecí.

Rozhodujúca je pritom medziročná dôchodcovská inflácia za prvý polrok tohto roka. Za päť mesiacov tohto roka táto inflácia podľa Štatistického úradu SR dosiahla 0,7 %. Pri takejto výške dôchodcovskej inflácie by sa od začiatku budúceho roka zvýšili takmer všetky starobné dôchodky o odhadovaných 8,30 eura. Suma zvýšenia dôchodku vyššia ako 8,30 eura by totiž bola až pri dôchodku vo výške najmenej 1 185 eur.

Od začiatku tohto roka si poberatelia starobných dôchodkov prilepšili o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom od začiatku tohto roka stúpli dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku tohto roka nahor o 7,10 eura.

O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %. Od januára tohto roka vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura a sirotský dôchodok o 2,60 eura. Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.