Ministerstvo zahraničia aktualizovalo cestovné odporúčania pre štyri európske krajiny

Ministerstvo zahraničných vecí aktualizovalo cestovné odporúčania pre viacero krajín, medzi nimi i európske štáty, konkrétne Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Belgicko a Taliansko. Informácie sa nachádzajú na stránke rezortu aj s výzvou občanom, aby sa pred cestou do ktorejkoľvek krajiny registrovali prostredníctvom dobrovoľného formulára. Pre všetky štyri krajiny platí stupeň odporúčania 1, teda upozornenie, respektíve varovanie.

Veľká Británia

V súvislosti s Veľkou Britániou ministerstvo občanom pre nedávne teroristické útoky odporúča, aby zachovali zvýšenú pozornosť a ostražitosť najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek.

Francúzsko

V prípade Francúzska platí výnimočný stav do 15. júla, pričom sa očakáva predĺženie do 1. novembra. Dôvodom sú teroristické útoky v Nice (14. júla 2016) či ďalšie útoky. Francúzske úrady pristúpili už po atentátoch z roku 2015 k zvýšenej kontrole na všetkých vstupných bodoch do krajiny – cestných, železničných, morských, leteckých. MZV odporúča slovenským občanom vyhýbať sa masovým zhromaždeniam a v prípade teroristického útoku riadiť sa odporúčaniami príslušných bezpečnostných zložiek francúzskeho štátu a sledovať miestne médiá. Okrem toho rezort pripomína, že v departemente Alpes- Maritimes na juhu Francúzska bol celoštátny plán Vigipirate v boji s terorizmom zvýšený na stupeň „pozor, atentát“. Zároveň pokračuje operácia Sentinelle, na základe ktorej je na celom území Francúzska mobilizovaných 10-tisíc príslušníkov ozbrojených síl, okrem príslušníkov polície a žandárov.

Belgicko

Ministerstvo zahraničných vecí takisto informuje, že v Belgickom kráľovstve ostáva v platnosti stupeň č. 3, teda „hrozba teroristických útokov je vysoká, riziko možné a pravdepodobné“. Slovákom rezort odporúča zvážiť účasť na verejných podujatiach s vysokou koncentráciou osôb, ako sú športové a spoločenské aktivity, koncerty, nezúčastňovať sa na žiadnych politických aktivitách, pochodoch, demonštráciách či štrajkoch a dodržiavať bezpečnostné odporúčania a pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Pri pohybe na miestach s vysokou koncentráciou osôb, napríklad v obchodoch, reštauráciách a MHD rezort odporúča dodržiavať zvýšenú ostražitosť a mať prehľad o núdzových východoch.

Taliansko

Upozornenie v Taliansku sa týka hlavne hrozby zemetrasení. Ministerstvo odporúča prehodnotiť cestu do oblastí stredného Talianska, ktoré zemetrasenia postihli. Týka sa to predovšetkým horských oblastí regiónov Lazio, Umbria, Marche a Abruzzo. Nie je totiž vylúčené, že zemetrasenia sa opäť vyskytnú.