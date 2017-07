Kiska očakáva v armáde poriadok a zmenu stráženia vojenských skladov

Vyhlásil to po rokovaní s ministrom obrany Petrom Gajdošom a náčelníkom generálneho štábu Milanom Maximom prezident Andrej Kiska. Zároveň zdôraznil, že od vedenia rezortu obrany očakáva čím skôr plány na zmenu stráženia vojenských skladov, aby sa takáto situácia už neopakovala. Kiska označil situáciu okolo stratenej munície za veľmi vážnu. Ministra Gajdoša zároveň vyzval, aby pravidelne a objektívne informoval občanov, aby sa ich dôvera k armáde nestratila. Do armády prídu stámilióny eur, nesmieme dovoliť, aby pri takom objeme peňazí, ktoré pôjdu do armády, sa nám niečo strácalo, dodal Kiska.

Minister obrany Peter Gajdoš po rokovaní s prezidentom pre médiá uviedol, že nariadil náčelníkovi generálneho štábu Milanovi Maximovi vypracovať analýzu stráženia vojenských skladov profesionálnymi vojakmi, vrátane ich práce v skladoch. Dodal, že náčelník generálneho štábu, ktorý je zodpovedný za stráženie skladov, bude prijímať organizačné aj personálne opatrenia. Minister pripomenul, že v roku 2006 prešlo stráženie vojenských skladov na civilných zamestnancov. Priznal, že nastali určité chyby aj zlyhanie ľudského faktora a ukazuje sa, že nešlo o krádež z posledného obdobia ale o dlhodobú záležitosť.

Minister nechcel spresniť, v koľkých skladoch a čo podľa inventarizácie, ktorá ešte stále prebieha, chýba. Nechce mariť vyšetrovanie. Informácie už postúpil Národnej kriminálnej agentúre, ktorá sa prípadu od apríla venuje. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Podľa medializovaných informácií munícia chýba v sklade pri Trenčíne a v Sklenom (okr. Turčianske Teplice). Televízia Markíza informovala, že v Trenčín zmizlo 120 granátov a desať protitankových striel, v Sklenom chýba 300-tisíc nábojov. Skladov, kde podľa inventarizácie údaje nesedia je ale viac.