Sadzba poistného na úrazové poistenie má byť aj naďalej v jednotnej výške 0,8 percenta

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Zákon pritom od roku 2004 počíta s tým, že sa zamestnávatelia budú zaraďovať do tzv. nebezpečnostných tried s diferencovanou sadzbou na úrazové poistenie v závislosti od nebezpečnostného rizika. Mali sa tak zaviesť prirážky a zľavy k sadzbe poistného. Tieto ustanovenia zákona sa však v praxi nikdy neuplatnili, keďže ako dočasné riešenie sa do konca roka 2017 zaviedla jednotná 0,8-percentná sadzba na úrazové poistenie.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí po konzultácii so zástupcami zamestnávateľov a odborových organizácií dospelo k záveru, že najvhodnejším riešením je ponechanie súčasného stavu, teda platenia poistného na úrazové poistenie v jednotnej sadzbe 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa. Sociálni partneri pritom podľa rezortu poukazovali na to, že by uplatňovanie nebezpečnostných tried, bonusov a malusov bolo prílišnou administratívnou záťažou pre Sociálnu poisťovňu, či samotných zamestnávateľov.

Rezort práce tiež upozorňuje na riziko, že ukladanie prirážok a poskytovanie zliav na poistnom spôsobí u časti zamestnávateľov motiváciu neevidovať, neregistrovať a nenahlasovať pracovné úrazy a choroby z povolania. „Poškodení zamestnanci by sa museli domáhať svojich práv na súde a dokazovať zamestnávateľovi, že nesie zodpovednosť za pracovný úraz alebo chorobu z povolania aj v jednoznačných prípadoch, v ktorých zodpovednosť zamestnávateľa z pracovnoprávneho hľadiska vznikla,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

Za problematické ministerstvo práce považuje aj nerovnomerné rozloženie zamestnávateľov, pretože až 98 % zamestnávateľov by dostalo zľavu na poistnom vzhľadom na to, že neevidovali žiadne pracovné úrazy a iba 1,5 % zamestnávateľov by sa týkala prirážka na poistnom. „Uvedené rozloženie by neumožnilo vo vyššej miere poskytovať zľavu na poistnom, pokiaľ má byť dodržaná požiadavka zachovania príjmov základného fondu úrazového poistenia približne na súčasnej úrovni,“ dodalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.