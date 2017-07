SaS, OĽaNO a KDH predstavili spoločných kandidátov na predsedov krajov

Opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS), Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) predstavuje slušnú a poctivú alternatívu do nadchádzajúcich volieb do vyšších územných celkov, ktoré budú štvrtého novembra. Vyhlásila to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na tlačovej besede.

„Záleží nám na tom, ako budú kraje spravované, aké služby budú občanom poskytovať a aké možnosti im budú ponúkať,“ uviedla s tým, že stranám sa podarilo dohodnúť sa na všetkých kandidátoch. Za SaS v Bratislavskom samosprávnom kraji kandiduje poslanec NR SR Juraj Droba, v Trenčianskom samosprávnom kraji je kandidátkou na post predsedníčky poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková a v Banskobystrickom kraji kandiduje poslanec NR SR Martin Klus.

Zľava: Podpredseda KDH Pavol Zajac, poslankyňa NR SR za stranu SaS Jana Kiššová, kandidát do VÚC za stranu SaS Juraj Droba, poslankyňa NR SR za stranu OĽaNO Veronika Remičová a kandidát do VÚC za stranu OĽaNO Jozef Viskupič počas spoločnej tlačovej besedy strany SaS a hnutí OĽaNO a KDH na tému Predstavenie kandidátov na posty predsedov samosprávnych krajov. Autor: SITA, Jana Birošová

Hnutie OĽaNO nominovalo po dohode s opozičnými stranami v Trnavskom samosprávnom kraji poslanca NR SR Jozefa Viskupiča a v Žilinskom kraji kandiduje poslankyňa NR SR Erika Jurinová. KDH nominuje v Prešovskom kraji podpredsedu KDH a primátora Levoče Milana Majerského. V Nitrianskom kraji trojica strán podporuje bývalého riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Jána Grešša a v Košickom kraji spoločne podporujú poslanca zastupiteľstva KSK Rastislava Trnku.

Ako povedal Pavol Zajac z KDH, rokovania boli korektné a myslí si, že spoločne sa zhodli na najlepších možných kandidátoch, ktorí veľmi dobre poznajú svoj kraj. Podľa týchto troch strán rokovania svedčia o tom, že dokážu spolupracovať nielen v týchto voľbách.

Kiššová dodala, že ak vyhrá niektorý z kandidátov SaS, vzdajú sa mandátu poslanca NR SR. Rovnako tak aj poslanci za OĽaNO. Hoci sa strany dohodli na spoločných kandidátoch, bratislavský kandidát Droba nemá podporu KDH, KDH však preto v Bratislavskom kraji nepostavilo vlastného kandidáta.

Ako povedala poslankyňa NR SR Veronika Remišová z OĽaNO, v súčasnosti až šesť z ôsmich krajov riadia predsedovia za vládny Smer-SD. „Vyššie územné celky hospodária s viac ako 1,3 miliardy eur, starajú sa o cesty, nemocnice, školy, domovy dôchodcov, rozvoj cestovného ruchu,“ uviedla s tým, že na Slovensku sú najväčšie regionálne nerovnosti zo všetkých vyspelých krajín sveta. „Sú mestá a obce, kde je nezamestnanosť 2% a sú hladové doliny, kde je každý piaty človek nezamestnaný. Už desať rokov si s tým vláda nevie poradiť a napriek kráse a bohatstvu Slovenska potenciál týchto regiónov zostáva nevyužitý,“ dodala.

Podľa Remišovej na rozdiel od opozície sa koaličné strany nie sú schopné dohodnúť na spolupráci pri voľbách do VÚC a každý sa chce hrať na vlastnom piesočku. Hlasy sa tak rozdrobujú a vďaka zmene spôsobu voľby môžeme mať na postoch predsedov viac rôznych indivíduí.

„Chceme sa sústrediť na hlavné kompetencie krajov, na zlepšenie stavu regionálnych ciest a stredných škôl. Okrem toho Žilinský kraj stále vlastní štyri regionálne nemocnice v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Trstenej, ich stav nie je dobrý, ak vo voľbách uspejeme, budeme musieť v týchto nemocniciach zabrať. Keďže naša predvolebná kampaň v kraji bude zameraná na podporu rodinám, osobitne sa chceme v budúcnosti zamerať na pôrodnice a podmienky pre rodičov s chorými deťmi v nemocnici,“ uviedla na margo kandidátky Jurinovej.

Zajac, Kiššová a Remišová sa zhodli na tom, že štát a samospráva sa dá riadiť lepšie, čestnejšie a odbornejšie. „Naše spojenectvo a spolupráca v týchto voľbách je hlavne o tom, že chceme ukázať, že na Slovensku existuje alternatíva slušných ľudí, ktorých nespájajú teplé fleky alebo kšefty, ale v prvom rade úprimná snaha meniť Slovensko k lepšiemu,“ uzavrela Remišová.