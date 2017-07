SNS predstavila svojich štyroch kandidátov na posty predsedov krajov

Slovenská národná strana zatiaľ nominovala štyroch kandidátov na posty predsedov samosprávnych krajov, ktorí zabojujú vo voľbách do VÚC 4. novembra.

Ako uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, členovia predsedníctva SNS sa na piatkovom zasadnutí uzniesli na definitívnych nomináciách na predsedov samosprávnych krajov. „V nastávajúcich voľbách do VÚC bol odsúhlasený za Prešovský kraj súčasný primátor mesta Svit Miroslav Škvarek, do Košického kraja ide kandidovať Jarmila Tkáčová, Trenčiansky kraj bude zastúpený vo voľbách do VÚC nominantkou za SNS Silviou Sivákovou Nemcovou,“ uviedla Škopcová s tým, že v Žilinskom kraji bude kandidovať za SNS exminister školstva Ján Mikolaj.

Kandiáti pre ostatné samosprávne kraje ešte budú témou straníckej diskusie. Predseda SNS Andrej Danko už dlhšie avizoval, že SNS pôjde do novembrových jednokolových volieb samostatne. Žilina je pre SNS obzvlášť strategickým krajom, keďže tam má silnú voličskú základňu. Strana veľmi citlivo zvažuje svoj postup. „Voľby do VÚC majú svoje špecifiká. Zmenil sa systém voľby predsedov krajov z dvojkolového na jednokolový. Snažil som sa, aby sa tak nestalo, aby bol priestor pred druhým kolom volieb predsedov na vytváranie koalícií. Keď sa situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula, je len prirodzené, že aj SNS má vo svojich radoch členov, ktorí majú záujem uchádzať sa o funkcie,“ objasnil členom predseda strany a parlamentu.

Danko pripomenul, ako sa podarilo premeniť starú stranu národniarov na úplne novú. Podľa neho je každodennou prácou značku SNS presadzovať, podporovať a šíriť jej myšlienku. Zároveň zamietol heroizáciu kandidátov najmä v Banskobystrickom kraji a požiadal, aby ostatní koaliční partneri rešpektovali kandidátov a predstaviteľov SNS. „Distingvovaný a múdry kandidát za SNS, ktorý prezentuje stranu v dobrom mene s vlastnými skúsenosťami, je jedinou cestou, ako predstaviť vlastných kandidátov,“ vysvetlil šéf národniarov.