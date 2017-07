Nový zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov bude komplexnejší

Ministerstvo spravodlivosti by malo podľa návrhu akreditovať subjekty, ktoré budú poskytovať obetiam pomoc podľa zákona. Rezort bude viesť register akreditovaných organizácii, ktoré budú poskytovať obetiam trestných činov komplexné služby, na druhej strane takéto organizácie budú mať právo čerpať prostriedky od štátu na svoju činnosť.

Žitňanská zdôraznila, že veľa z toho, čo bude súčasťou zákona, platí už v súčasnosti. Zo skúseností ale vieme, že je dôležité, aby človek mohol prísť na jedno miesto, kde mu poradia, sprostredkujú právnika či psychológa, dodala na vysvetlenie šéfka rezortu spravodlivosti. V novele bude jasne definovaný katalóg práv obetí trestného činu. Ide o právo na informácie, právo na odbornú pomoc vrátane právnej a psychologickej pomoci a ďalšie typy služieb, ktoré sa dajú označiť ako sociálne služby. Zraniteľné skupiny, akými sú deti, ženy a hendikepované osoby, majú právo na špecializovanú odborná pomoc. Zákon sa zaoberá aj odškodňovaním obetí trestných činov, čo platí aj dnes, ale legislatívne to začlenia do novej normy, dodala Žitňanská.

Rezort spravodlivosti už má pripravenú aj novelu infozákona. Ešte vedú konzultácie s niektorými partnermi. „Ak bude pripravený tak, že bude mať potenciál s úspechom prejsť, tak ho predložím do medzirezortného pripomienkového konania,“ zdôraznila ministerka. Žitňanská avizuje aj práce na zmene trestnej legislatívy a zákone o preukazovaní pôvodu majetku. „Vnímam kritiku zákona o preukazovaní pôvodu majetku, a to, že je neefektívny,“ dodala.

Ministerka verí, že v spolupráci s prokuratúrou pripravia zmeny, ktoré ho zefektívnia. Na expertnej úrovni sa rokuje aj o právnej úprave vo vzťahu k trestnej zodpovednosti pri prechovávaní omamných a psychotropných látok. „Nemôžeme hovoriť o dekriminalizácii marihuany. Koncept je ale nastavený na takej právnej úprave, aby zbytočne nekriminalizoval tam, kde nemusí, a aby sme začínali možno priestupkami. Mladistvým by sme mali poskytnúť takú starostlivosť, akú potrebujú, ak ochutnali drogy,“ uviedla na vysvetlenie ministerka. Pracuje sa aj na novom zákone o justičnej štátnej službe. V ňom by mala byť nanovo zadefinovaná náplň práce jednotlivých kategórií justičných zamestnancov, upravený kariérny rast a je to priestor na otvorenie debaty o odmeňovaní justičných zamestnancov, dodala šéfka rezortu spravodlivosti.