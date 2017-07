Vláda tají Jahnátkov životopis, upozorňuje Remišová

Ako uviedla poslankyňa hnutia Veronika Remišová, na rokovaní vlády má byť na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý je zo zákona nezávislý, menovaný Ľubomír Jahnátek. OĽaNO-NOVA spochybňuje nielen nezávislosť, ale aj odbornosť tohto kandidáta.

„Podľa zákona by šéf regulačného úradu mal mať najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Pán Jahnátek podľa dostupných informácií nemal na starosti cenotvorbu v energetike, pracoval vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok, neskôr v Plastike v Nitre a v Duslo Šaľa. Navyše vláda opätovne nezverejnila jeho životopis a tak si občan ani nevie skontrolovať, či skutočne bude zo svojich daní platiť odborníka, alebo len ďalšieho lojálneho človeka Smeru,“ vyhlásila Remišová.

Jeden zo šestnástich životopisov

Ako ďalej poslankyňa upozornila, od začiatku roka 2017 vláda menovala do dôležitých funkcií v štátnych orgánoch alebo podnikoch 16 ľudí. Životopisy nezverejnila ani v jedinom prípade. Životopis riaditeľky Slovenského pozemkového fondu úrad zverejnil až na výzvu Remišovej a zo zverejneného životopisu vyplynulo, že menovaná má v odbore iba trojmesačnú prax.

Posledná júnová nominácia vlády sa týkala funkcie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva. Do tejto funkcie bol menovaný Miroslav Čellár. Nejaký Miroslav Čellár je okresným predsedom Smeru a bývalým poradcom Jany Laššákovej, poslankyne parlamentu za Smer. Akú prax má novovymenovaný podpredseda v európskych patentoch, či napríklad v topografii polovodičových výrobkov, ktorými sa úrad zaoberá, nie je známe, zdôraznila Remišová.

Štát ako trafika pre svojich ľudí

„Vláda by konečne mala prestať riadiť tento štát ako trafiku pre svojich ľudí. Daňoví poplatníci neplatia každý rok väčšie a väčšie dane na to, aby financovali teplé miesta pre rôznych spriaznených ľudí tejto vlády. Dôsledky takýchto nominácii nesú ľudia a hlavne ich peňaženky, ako napríklad pri chaose s cenami energií. Nečudujem sa, že vláda životopisy nominantov tají, za takého nominácie sa pred občanmi musí hanbiť. Ak by do štátnych funkcií menovala najlepších a najschopnejších ľudí, predpokladám, že so zverejnením životopisu a odborných skúseností by nebol problém,“ dodala Remišová.

OĽaNO-NOVA považuje návrh na menovanie Jahnátka, súčasného poslanca NR SR za stranu Smer, na post šéfa regulačného úradu za škandál a aroganciu súčasnej vládnej koalície. Nik na Slovensku podľa hnutia neuverí, že úrad bude pôsobiť nezávisle pod vedením dlhoročného vrcholového politika Smeru, ktorého do funkcie navrhol bývalý minister za tú istú stranu. Jahnátka totiž navrhla do funkcie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, ktorej prezidentom je bývalý minister za stranu Smer Tomáš Malatinský.