UNESCO žiada Slovensko o zastavenie ťažby v Karpatských bukových pralesoch

Výbor Svetového dedičstva víta úsilie Slovenska skúmať, ako by mohol udržateľný turizmus prispieť k udržateľnému rozvoju v okolí tejto (UNESCO) lokality a víta aj informácie o vytvorení novej prírodnej rezervácie a „ekologického funkčného územia“ („ecological functional area“) zaberajúceho časti lokality v NP Poloniny. S najväčším znepokojením však podotýka, že napriek niektorým opatreniam a dobrovoľnému záväzku niektorých osôb, že nebudú vykonávať ťažobné aktivity, len časti slovenských komponentov tejto lokality sú legálne chránené pred ťažbou. Podotýka, že pre slovenské komponenty tejto lokality nebol pripravený žiaden integrovaný plán starostlivosti (IM­P).

Výbor znovu opakuje svoju požiadavku, aby slovenská strana zaistila opatrenia so zameraním na ochranu prírody berúc do úvahy všetky medzinárodné označenia ako Svetové dedičstvo, Biosférická rezervácia, Európsky diplom a NATURA 2000 a nalieha, aby Slovensko zabezpečilo, že v rámci hraníc tejto lokality po prijatí tohto plánu tam nebude možná žiadna ťažba. Naliehavo žiada slovenskú zmluvnú stranu, aby návrh na úpravy hraníc predložila čo najskôr, po konzultácii s ďalšími zmluvnými stranami tejto lokality. Berie na vedomie, že rokovania týkajúce sa možnej úpravy hraníc slovenských komponentov tejto lokality by mali byť ukončené v tomto roku.

Výbor tiež žiada slovenskú zmluvnú stranu, aby po konzultácii s ďalšími zmluvnými stranami tejto lokality do 1. februára 2018 poskytla Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného, aby to Výbor svetového dedičstva posúdil na svojom 42. zasadaní v roku 2018.

Lukáč uviedol, že výbor berie do úvahy, že pokiaľ nebudú urobené urgentné opatrenia na adekvátnu ochranu slovenských komponentov tejto lokality, ochrana pred ťažbou a inými potenciálnymi hrozbami nemôže byť dlhodobo garantovaná. To by nepochybne predstavovalo potenciálne nebezpečenstvo pre výnimočnú svetovú hodnotu (Outstanding Universal Value –OUV) tejto nadnárodnej lokality ako celku.