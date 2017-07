Tatranci prilákali na odpadky ďalšiu medvedicu

Emócie okolo sporného odstrelu mladej medvedice Ingrid ešte nestihli vychladnúť, a už sa pod Tatrami zaoberajú ďalšou zvieracou rodinou. „Medvedica sa pred viac ako mesiacom a pol objavila pri sídlisku, pri jednom rekreačnom zariadení, no v súčasnosti máme jej výskyt hlásený takmer denne po celej Lomnici. Teraz sa väčšinou zdržuje v hornej časti okolo rekreačných zariadení,“ povedal zástupca náčelníka mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozef Štefaňák a dodal, že situácia s medveďmi je kritická. Podľa jeho slov je nová samica ešte väčšia ako Ingrid, ktorú poľovníci koncom mája zastrelili v Liptovskej Kokave.

O novú návštevníčku tatranskej osady a jej potomstvo sa zaujíma aj envirorezort. „Ministerstvo sa spojilo s pracovníkmi Tatranského národného parku. Tí situáciu monitorujú. Príčinou je opäť nezabezpečený odpad. Ministerstvo už pred časom oslovilo Štátnu inšpekciu životného prostredia, aby sa sústredila práve na dodržiavanie odpadového zákona v týchto oblastiach,“ reagoval hovorca Tomáš Ferenčák. Denník Pravda sa obrátil s otázkami v súvislosti s odpadom na Mestský úrad vo Vysokých Tatrách, ten prisľúbil, že primátor sa k problému vyjadrí budúci týždeň.

Podľa Štefaňáka v tomto smere mesto robí, čo sa dá, rovnako aj domáci obyvatelia. „Snažia sa zabezpečiť si kontajnery, pretože sa boja. No aj keby boli všetky zabezpečené, tie medvede prídu, pretože ich je príliš veľa. Ony nechodia ku kontajnerom nažrať sa, ale maškrtiť ako do cukrárne. Chleba sa ani nedotknú, ani napríklad kuracích kostí,“ vysvetlil pre Pravdu zástupca náčelníka. „Vylizujú obaly od jogurtov, masla, konzervy od rybičiek,“ doplnil.

Ako vysvetlil riaditeľ správy Tatranského národného parku Pavol Majko, spôsobov, ako sa dajú ochrániť odpadové koše, je viacero. Samospráva už vďaka envirofondu umiestnila pri bytovkách staničky na kontajnery. Sú oplotené a uzamknuté, medvede sa tak k odpadkom nedostanú. „No takýchto staničiek by bolo potrebných viac,“ hovorí Majko. Niektorí podnikatelia kontajnery schovávajú za plot, iní si ich iba uzamknú reťazou. „A potom sa hnevajú, keď medveď kontajner zvalí a poláme,“ hovorí. Podľa jeho slov niektorí podnikatelia sa správajú zodpovedne, iní si so zabezpečením až takú ťažkú hlavu nerobia. Obyvatelia rodinných domov si zase smetné koše ukryjú do garáže, stáva sa však, že keď sú vyložené na ulici, medvede ich prevalia.

Problémy s nájdením potravy môžu zvieratá pociťovať aj pre nelegálny zber lesných plodov. Zberači neraz chránené oblasti doslova vyplienia. Ich pohyb kontroluje profesionálna stráž, pokuty sú však smiešne. „Za zber lesných plodov v lokalitách, kde je to zakázané, sa pokuty pohybujú v rozmedzí 5 až 20 eur, prípadne im môžu byť odňaté aj nazbierané plody a náradie na ich zber. Veľmi dôležitá je však osveta v súvislosti s ochranou biotopov s výskytom medveďa hnedého na Slovensku,“ uviedlo pre Pravdu PR oddelenie Štátnej ochrany prírody.

Štátni ochranári aktuálne evidujú viaceré medvede, ktoré sa pohybujú v blízkosti ľudských obydlí v rámci stredného a severného Slovenska. „Realizujeme pravidelný monitoring týchto prípadov okamžite po ich nahlásení, či už zo strany obyvateľov obcí, poľovníkov, ale aj miestnej samosprávy,“ dodali ochranári.

Odstrel Ingy vyvolal vlnu nevôle zo strany verejnosti, ktorá žiadala prípad poriadne prešetriť. Pracovná skupina, ktorú s týmto cieľom zriadilo ministerstvo životného prostredia, v pondelok oficiálne potvrdila tri pochybenia – medvedica nemala byť vypustená do prírody po tom, čo jej ochranári odobrali mláďatá, pri zásahu chýbal veterinár a kompetentní pochybili pri komunikácii s verejnosťou. Envirorezort o vyvodení zodpovednosti voči konkrétnym osobám mlčí. „,Ide o neštandardnú situáciu, ktokoľvek sa v súvislosti so zásahom zjavil v médiách ako konal či nekonal, obratom čelil vyhrážkam zrejme za hranou zákona,“ argumentoval ešte v pondelok hovorca ministerstva Ferenčák.

Zdôraznil však, že podobným prípadom by mali zabrániť systémové odporúčania, ktoré vypracovala pracovná skupina zložená zo šiestich odborníkov z ministerstva, Štátnych lesov TANAP, akademickej obce i tretieho sektoru. Zamerala sa najmä na nezabezpečený odpad, prikrmovanie medveďov a informovanosť verejnosti. Zatiaľ nie známe, kedy budú zavedené do praxe.