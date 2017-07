Železničná spoločnosť si chce podľa OĽaNO-NOVA draho prenajať lôžkové vozne

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si ide na osem rokov prenajať zrejme staré lôžkové vozne o 100 percent drahšie, ako keby si firma kúpila nové lôžkové vozne a aj ich prevádzkovala. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol poslanec NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA Ján Marosz.

Podľa neho si chce ZSSK prenajať 23 vozňov s možnosťou rozšírenia zákazky na ďalších 13 vozňov vrátane údržby a opráv za 47 miliónov eur. „Z našich analýz vyplýva, že táto suma je poriadne prestrelená,“ povedal Marosz. Ak by podľa neho firma nakúpila nové vozne, vrátane údržby, stálo by to iba 26 miliónov eur.

Opozičný poslanec sa pýta: „Kto riadi železničnú spoločnosť?“

„My tvrdíme, že by sme dokázali mať nie staré za 47 miliónov eur, ale nové za 26 miliónov eur,“ povedal opozičný poslanec. Pýta sa, kto v skutočnosti riadi ZSSK, či minister dopravy Árpád Érsek, alebo predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko, ktorý má svojich nominantov v tejto štátnej železničnej spoločnosti. „Nominanti pána Danka za tichej asistencie ministra dopravy, pána Érseka, rabujú pred vašimi očami železničnú firmu, ktorá sa aj bez toho nachádza v polčase rozpadu,“ odkázal poslanec Marosz premiérovi Robertovi Ficovi.

Ministerstva dopravy sa poslanec Marosz pýta, či má vypracovanú analýzu potreby týchto vozňov. „Ak áno, žiadame, aby ju ministerstvo dopravy urýchlene zverejnilo,“ povedal. Podľa neho ZSSK toľko lôžkových vozňov nepotrebuje. „Podľa nás je toto číslo vysoké a niektoré vlaky sú poloprázdne, alebo dokonca stratové,“ povedal. Rezortu dopravy sa tiež pýta, kto je víťazom súťaže na prenájom lôžkových vozňov.

Poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Eduard Heger upozornil na to, že práve rezort dopravy iniciuje otvorenie dlhovej brzdy, a pritom je toto ministerstvo majstrom v plytvaní. „Sú to zlí správcovia a hospodári a taktiež zlí manažéri,“ tvrdí Heger.