Diskusie o extrémizme pre mladých dostali v Banskej Bystrici stop

Naď: Neprestaneme chodiť do regiónov, kde nás nechcú

Letná škola Mladí proti extrémizmu a radikalizmu Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku je popri sérii prednášok a webe Antipropaganda.sk ďalším projektom bojujúcim proti radikalizácii mladých Slovákov. Študenti projekty vítajú, predstavitelia niektorých regiónov naopak. Na otázky odpovedal riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď.

Jaroslav Naď

Možno efektívne ovplyvniť myslenie radikalizovaných a extrémne zmýšľajúcich mladých Slovákov?

Najdôležitejšie je diskutovať s nimi. Mladí ľudia majú pocit, že ich nik nepočúva, že nemajú možnosť vyjadriť svoj názor. Preto náš inštitút a aj iné podobné inštitúcie organizujú diskusie so stredoškolákmi a s vysokoškolákmi v rôznych regiónoch po celom Slovensku. Spätná väzba od študentov je výborná. Mladí majú záujem diskutovať a veria, že ich niekto bude počúvať a reflektovať na ich názory v praxi. Pochopili sme tiež, že s mladými musíme komunikovať aj iným spôsobom. Jedným z nich je používanie multimédií, rôznych grafov, vysvetľujúcich videí a infografík aj cez sociálne siete.

To je cieľom webu Antipropaganda.sk?

Antipropaganda.sk je web primárne zameraný práve na mladých ľudí. Všetky články, ktoré cez tento portál šírime, pripravujeme tak, aby boli zrozumiteľné pre mladých ľudí a obsahovali informácie vychádzajúce z oficiálnych štatistík rôznych medzinárodných organizácií. Na základe spätnej väzby od študentov vieme, že tieto dáta a články používajú vo svojich textoch na školách a to nás teší.

Nedávne protikorupčné protesty ukázali, že slovenskí študenti majú záujem diskutovať o dôležitých spoločenských otázkach. Spolupracujete pri realizácii projektov pre mladých aj s mládežníckymi a študentskými organizáciami?

Po celom Slovensku spolupracujeme s rôznymi vysokoškolskými spolkami, stredoškolskými organizáciami, vyjadrujeme sa do rôznych stredoškolských časopisov, voláme stredoškolákov na rôzne podujatia. Zorganizovali sme letnú školu, kde sa nám prihlásilo viac ako 250 mladých ľudí z celého Slovenska. Do projektu sme vybrali jednu desatinu z nich a v organizovaní Letnej školy Mladí proti extrémizmu a radikalizmu budeme pokračovať. Zapojili sme aj tvorcov verejnej mienky mladých, napríklad Jána Gurduliča, Samuela Marca a ďalších, ktorí akceptovali naše pozvanie a stretli sa s mladými ľuďmi, čo malo vynikajúcu spätnú väzbu. Čím ďalej tým viac budeme chodiť na stredné školy a aj do regiónov, kde nás vedenie vyššieho územného celku nerado vidí. Nenecháme sa odradiť a budeme to robiť aj naďalej.

Plánujte okrem vzdelávania mladých diskutovať aj s učiteľmi?

Učitelia nás veľakrát vyslovene prosia, aby sme prišli na stretnutie na ich strednú alebo vysokú školu, lebo si sami uvedomujú, že majú v problematike isté medzery, čo je úplne prirodzené. Preto sa budeme uchádzať o podporu od rôznych nadácií alebo aj od štátnej správy z rôznych grantov a spoluprácu s ministerstvami na to, aby sme organizovali vzdelávacie podujatia pre učiteľov na rôzne témy ako napríklad medzinárodná bezpečnosť, medzinárodné organizácie, radikalizmus a extrémizmus. Na to všetko vieme zohnať výborných odborníkov a poskytnúť učiteľom informácie, ktoré môžu ďalej používať vo vzdelávacom procese.