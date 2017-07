Prídu pacienti o moderné lieky?

Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo nastaviť nové pravidlá, nad ktorými lekári krútia hlavou. Rezort chce, aby časť z ceny liečby zaplatili nemocnice, ambulancie aj výrobcovia. Pacienti sa obávajú, že za takýchto podmienok im liek nikto nepredpíše, otázne bude, či ich vôbec firmy dovezú na náš trh. Mohlo by sa to týkať stovák liekov, ktorých cena sa pohybuje nad tisíc eur.

Ministerstvo zdravotníctva si v rámci šetrenia zobralo na mušku moderné lieky. Liečia sa nimi onkologické choroby, vážne neurologické, srdcovocievne či zriedkavé ochorenia. Podľa neho sa používajú neefektívne. „Existuje mnoho liekov, ktoré sú síce registrované a kategorizované, ale lekári ich predpisujú aj na indikácie, kde nebolo dokázané, že daný liek je účinný, resp. nákladovo efektívny. Tieto prípady odčerpávali zdroje zo systému, často bez preukázaného benefitu pre samotného pacienta,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ktorý pripravil novelu zákona o úhradách liekov.

Ministerstvo tlačí na firmy aj iným spôsobom

V nej stanovuje podmienku, aby sa na financovaní drahej liečby podieľali aj poskytovatelia a výrobcovia. Podstata je taká, že zdravotná poisťovňa si sama vyberie, či uhradí od 70 do 90 percent z ceny lieku, 5 percent bude musieť zaplatiť nemocnica alebo ambulancia, ak pôjde o liek, na ktorý dáva zdravotná poisťovňa výnimku, zvyšok farmafirma. „Ak tento krok a morálne riziko prevezme na seba poskytovateľ, preskripcia týchto liekov bude výrazne efektívnejšia,“ odôvodnila povinnosť pre nemocnice a lekárov hovorkyňa s tým, že rozdiel medzi cenou a úhradou zdravotnej poisťovne môže kompenzovať držiteľ registrácie poskytnutím zľavy z ceny, napr. v európskych krajinách je zaužívaná zľava vo výške 20 až 25 percent.

Okrem toho ministerstvo tlačí na firmy aj iným spôsobom. Stanovilo, že úhrada za liečbu by na rok nemala prekročiť sumu 1,5 mil. eur na jeden liek. Taký liek, ktorý pôjde nad túto hranicu, je podľa rezortu finančne nákladný a prevýšenie nad 1,5 milióna eur by mal podľa neho doplatiť výrobca. „Táto legislatívna zmena umožní detailnejšie predvídať vývoj nákladov na tieto lieky,“ obhajuje zámer Eliášová s tým, že nad touto sumou je dnes skupina asi dvesto druhov liekov, sú to lieky na onkologické ochorenia, pre alergikov či kardiakov.

Vzhľadom na to, že drvivá väčšina nemocníc bojuje s dlhmi, je podľa zástupcov pacientov nepravdepodobné, že budú schopné prispievať na ich liečbu. „Nie je to dobrá správa pre pacientov, aby bola pre poskytovateľov spoluúčasť na financovaní liečby, aj keď ide o 5 percent,“ myslí si Viola Števurková, ktorá sa už niekoľko rokov lieči na Crohnovu chorobu. Števurková podčiarkla, že najnovšie lieky im pomáhajú zaradiť sa do života, aby mohli existovať, nemuseli byť invalidnými, ale plnohodnotnými občanmi. „Je medzi nami mnoho mladých ľudí a je neprípustné, aby si nejakým spôsobom priplácali na liečbu, bojíme sa tohto opatrenia, pretože nemocnice nemusia súhlasiť a urobia všetko, aby mali čo najmenej týchto pacientov, ohrozuje sa liečba chorých,“ dodala.

Šóth: Lekári by sa mali podieľať na liečbe pacienta aj financiami

V konečnom dôsledku to bude pre štát len mínusom, pretože dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu. „Vďaka liekom chodíme do práce, môžeme normálne fungovať, nepotrebujeme sociálnu opateru, ale obávam sa, ak také niečo odsúhlasia, že liečba bude ohrozená pre každého z nás,“ doplnila. Podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka zdravotnícke zariadenia nebudú chcieť doplácať. „Spoluúčasť na drahých liekoch, aby to išlo do nákladov poskytovateľov, tak také lieky nebudú predpisovať,“ myslí si Petko. Doplnil, že súkromná ambulancia taký recept nikdy nenapíše, štátnym nemocniciam to môže minister prikázať. Petko však upozorňuje, že najzadlženejšie sú práve štátne zariadenia.

Prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha prekvapilo, že by sa lekári mali podieľať na liečbe pacienta aj financiami. „Nikde vo svete také niečo nie je, neviem o tom. Ak chceme dať pacientovi modernejšiu liečbu, pripadá mi komické, aby sme mu na to priplácali,“ reagoval Šóth. Pacient si podľa neho platí odvody do zdravotného poistenia, tak nevidí dôvod, prečo by mu liečbu nemala hradiť zdravotná poisťovňa. Šóth ďalej tvrdí, že inovatívne lieky sú drahé a ak by takýto návrh prešiel, lekári ich jednoducho predpisovať nebudú.

Novelu o úhradách liekov kritizujú dodávatelia a výrobcovia. Šéf Asociácie dodávateľov liekov (ADL) Koloman Gachall mieni, že navrhovanými pravidlami sa chce štát zbaviť zodpovednosti za liečbu pacientov a prenáša ju na poskytovateľov a výrobcov. „Je možné predpokladať, že takto nastavené kritériá môžu niektorých výrobcov odradiť od toho, aby vôbec s novými liekmi vstupovali za týchto podmienok na trh a snažili sa o ich zakategorizovanie (preplácanie zdravotnými poisťovňami),“ povedal Gachall. Ministerstvo týmito zmenami podľa neho vychádza len v ústrety zdravotným poisťovniam.

Nové pravidlá musí ešte schváliť vláda aj parlament

Výrobcovia liekov združení v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu pripomínajú, že ministerstvo pôvodne avizovalo, že zlepší dostupnosť inovatívnej liečby. Novela to nerieši. „Pri cenovej hranici revízií na 1,5 milióna eur sa môže stať, že niektoré lieky, ktoré sú dnes štandardom liečby, budú pre slovenských pacientov v dôsledku nie presne zadefinovaných kritérií nedostupné,“ poznamenala výkonná riaditeľka asociácie Katarína Slezáková.

Ktoré lieky budú ohrozené, to podľa Slezákovej zatiaľ nevedia určiť. Firmy v súčasnosti novelu analyzujú a pripomienky podajú v rámci pripomienkovacieho konania.

Na stranu rezortu sa zatiaľ postavila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. „Podporujeme iniciatívu ministerstva, aby bola najnovšia a finančne náročná liečba dostupná čo najširšiemu okruhu pacientov. Jedným z riešení je aj rozloženie spoluzodpovednosti za financovanie tejto liečby na viacerých hráčov v systéme,“ tvrdí jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.

Zdravotná poisťovňa Dôvera poukázala, že návrh zákona jednoznačne neurčuje, akou formou majú na liečbu prispievať poskytovatelia, a nie je ani jasné, kde na to nájdu zdroje. „Návrh tiež neuvádza, kto sa bude podieľať na úhrade lieku v prípade, že výrobca lieku odmietne poskytnúť zľavu,“ skonštatoval nedostatky ministerského zámeru PR manažér Matej Štepianský.

Nové pravidlá musí ešte schváliť vláda aj parlament. Platiť by mali od januára budúceho roka.