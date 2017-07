Čaká nás tropický týždeň, pozor na búrky

Nárazové dažde a rýchle búrky z uplynulých dní nepomohli, narobili totiž viac zla ako osohu. Búrlivo má byť aj budúci týždeň, potom by sa mali teploty o čosi zmierniť.

Z jednej vlny horúčav prechádzame s krátkymi prestávkami do druhej. Môžeme sa tešiť nielen na tropické dni, keď teplota stúpne nad 30 stupňov Celzia, ale aj noci, keď, naopak, neklesne pod 20 stupňov.

„Bude klasické veľmi horúce počasie s teplotou nad 30 stupňov Celzia na väčšine územia Slovenska. Do toho príde aj nejaká tá búrka, ale cez víkend by ich ešte nemalo byť až tak veľa,“ naznačuje Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Búrky, ktoré pribudnú začiatkom týždňa, môžu byť opäť veľmi silné. Preto je dôležité sledovať meteorologické výstrahy. „Najmä v tomto období, keď sú ľudia vonku, sú aktívni, mali by rešpektovať nebezpečné poveternostné javy a radšej nič nepodceniť,“ upozorňuje klimatológ. Po daždi dôjde k zmierneniu horúčav. „Príde k výmene horúcej vzduchovej hmoty, ktorá tu bude cez víkend a ešte aj na začiatku budúceho týždňa. Mala by sa posunúť smerom do juhovýchodnej Európy a k nám by sa mal dostať menej horúci vzduch. Teploty budú môcť byť označené stále ako letné, ale už by to nemali byť také trópy,“ hovorí Faško.

Uplynulý mesiac bol druhým najteplejším v histórii meteorologických meraní na Slovensku. „Teplejší jún bol iba v roku 2003. Vtedy bolo leto veľmi podobné tomu súčasnému. Bolo mimoriadne horúco a takisto sa nevyskytovali zrážky – a keď už, padali pri búrkach,“ spomína Faško.

Oproti priemerným júnovým teplotám bolo napríklad v Dolnom Hričove teplejšie o 2,5 stupňa Celzia, priemerná mesačná teplota vzduchu pritom dosiahla 19 stupňov. V Kráľovej pri Senci to bolo až takmer 23 stupňov a odchýlka smerom hore oproti priemeru predstavovala takmer štyri stupne. Priemerná teplota košického júna sa vyšplhala na 21 stupňov.

Veľmi vysoké teploty a nízke úhrny zrážok sú neželanou kombináciou, ktorá má za následok, že sucho, ktoré bolo aj v predchádzajúcom období, sa ešte zvýraznilo. Kritická situácia je podľa SHMÚ najmä na juhozápadnom Slovensku. Nepomohli tomu ani nedávne búrky. Priniesli síce zrážky, no boli len krátke.

Ako bude

Sobota – Polooblačno až oblačno, postupne miestami, najmä na strednom Slovensku, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a s krúpami. Denná teplota 26 až 31 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši 22 až 26 stupňov.

Nedeľa – Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. V noci v dolinách 10, inde 17 až 12 stupňov. Cez deň 24 až 29, na juhu 30 až 33 stupňov.

Pondelok – Veľmi teplo. V noci ojedinele, cez deň miestami, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 12, denná 30 až 35, v severnejších oblastiach 28 stupňov.

Utorok – Prevažne oblačno a na viacerých miestach prehánky, dážď, miestami aj búrky. Nočná teplota na juhu okolo 20, inde 18 až 13, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji 28 stupňov.

Streda – Veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 12, cez deň 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov.

Zdroj: SHMÚ