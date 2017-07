Po nástupe Rezníka do RTVS je na rade voľba šéfa TASR

Pokiaľ v prípade RTVS je nástupca Václava Miku jasný, tak pri TASR sa voľba ešte len uskutoční. Súčasný generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník bude novým generálnym riaditeľom RTVS od budúceho mesiaca. Päťročné funkčné obdobie mu začne plynúť 2. augusta. Do nástupu do RTVS vedie Rezník tlačovú agentúru. Po predčasnom skončení jeho mandátu bude nového šéfa TASR vyberať Správna rada TASR. Rezníka do čela verejnoprávnej rádiotelevízie zvolili poslanci Národnej rady SR v druhom kole tajnej voľby 20. júna 95 hlasmi. Jeho protikandidát a do 1. augusta šéf RTVS Václav Mika získal 50 hlasov.

Podľa zákona o TASR volí generálneho riaditeľa TASR päťčlenná správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, čo je aj aktuálna situácia, je správna rada povinná zverejniť oznámenie o verejnom vypočutí do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa. Šéf TASR podľa zákona o TASR nesmie okrem iného byť vo vedení vysielateľa programovej služby.

Generálnemu riaditeľovi TASR patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady. Poslancovi NR SR patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Od roku 2011 však majú poslanci platy zmrazené, teda vo výške určenej v roku 2011. Plat poslanca je podľa webstránky NR SR 1 961 eur. K tomu dostávajú poslanci paušálne náhrady vo výške 1 385 eur, alebo 1 615 eur, podľa toho či bývajú v Bratislavskom kraji, alebo nie. Z toho vyplýva, že plat generálneho riaditeľa TASR je 3 922 eur. Šéf TASR má nárok na odmeny. Určuje mu ich Správna rada TASR a ročne nemôžu spolu presiahnuť výšku celoročnej mzdu.

Generálnemu riaditeľovi RTVS sa príjem vypočítava inak ako šéfovi TASR. Patrí mu mesačná mzda rovnajúca sa štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa údajov Štatistického úradu SR to v roku 2016 bolo 912 eur. Aktuálne je teda plat šéfa RTVS 3 648 eur. Pri skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa patrí generálnemu riaditeľovi odstupné v sume trojnásobku jeho priemernej mesačnej mzdy. Rada RTVS určuje zo zákona o RTVS odmenu generálnemu riaditeľovi, respektíve jeho zástupcom, ak vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa. Podľa zákona o RTVS môže Rada RTVS generálnemu riaditeľovi RTVS priznať odmeny, ktoré však za rok nesmú spolu presiahnuť výšku celoročného príjmu zo mzdy.

Jaroslav Rezník mladší (1966) nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa TASR po prvý raz pred viac ako desiatimi rokmi, 5. apríla 2007 po menovaní (4. apríla 2007) prvou vládou Roberta Fica. Po zmene TASR z príspevkovej organizácie štátu na verejnoprávnu od 1. januára 2009 sa Rezník ako jediný uchádzal o post jej generálneho riaditeľa. Do päťročnej funkcie ho zvolila Správna rada TASR v apríli 2009. Následne ho v januári 2014 Správna rada TASR opäť zvolila za generálneho riaditeľa TASR na ďalších päť rokov od 30. apríla 2014. Po skončení tohto funkčného obdobia by sa Rezník o funkciu nemohol uchádzať hneď. Podľa zákona o TASR totiž možno generálneho riaditeľa zvoliť opätovne najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.