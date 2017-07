V kauze Gorila je stíhaných osem ľudí

Rovnako nespresnila, či sú medzi obvinenými exponované mená, ktoré sa podieľali na privatizácii počas druhej Dzurindovej vlády.

V každom prípade polícia v minulosti okrem iného preverovala, či manažéri Slovenských elektrární pred ich privatizáciou v roku 2006 umelo neznížili hodnotu podniku. Podľa spisu Gorila sa v odpočúvanom byte stretávali šéf Penty Jaroslav Haščák s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom a chodiť tam mala aj šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková. Polícia preverovala aj to, či Malchárek nedostal provízie za privatizačné rozhodnutia. Z aktuálneho vyjadrenia prokuratúry nie je jasné, či sa vznesené obvinenia týkajú týchto prípadov. Finančná skupina Penta, ako aj ďalší aktéri, ktorí vystupujú v spise, ovplyvňovanie privatizácie a nezákonné konanie od prepuknutia kauzy popierajú.

Od Gorily šesť rokov

Na sklonku roka uplynie od prevalenia Gorily šesť rokov, ale ani jeden z prípadov tejto kauzy zatiaľ neskončil podaním obžaloby na súd. Podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného je ťažké dokazovať korupciu, ktorú spis spomína. „Ťažko sa odhaľuje sofistikovaná trestná činnosť v oblasti ekonomických podvodov a v procese privatizácie. Ako viem, tak mnohé podklady z archívov Fondu národného majetku chýbajú, potom sa aj dôkazná situácia zhoršuje,“ povedal Žitný.

Špeciálna prokuratúra v prípade Gorila vyšetruje približne tridsať vecí, z ktorých je 14 neukončených. Prokuratúra uviedla, že najnovšie začali dve trestné stíhania pre korupčné trestné činy a dve pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a jedna z tých dvoch aj pre trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Prokuratúra zatiaľ odmieta povedať, o ktoré prípady z Gorily ide. „Po právoplatnom skončení predmetnej trestnej veci bude špeciálny prokurátor Dušan Kováčik informovať poslancov aj verejnosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto kauzy,“ povedala hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Spis Gorila sa objavil na internete krátko pred vianočnými sviatkami v roku 2011. Opisoval ovplyvňovanie politikov a ďalších ľudí vo vysokých verejných funkciách podnikateľskými skupinami. Hovorí sa v ňom tiež o systéme legalizácie provízií, kupovaní poslancov, privatizácii, ale aj o dosadzovaní ľudí do podnikov so štátnou účasťou. Kauza siaha do obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 2005 a 2006, kedy bol príslušníkom tajnej služby odpočúvaný byt na Vazovovej ulici v Bratislave, kde sa stretávali aktéri spomínaného škandálu.

Hlavnou postavou spisu je finančná skupina Penta a jej spolumajiteľ Jaroslav Haščák. Penta v reakcii na spis ešte v roku 2012 vypracovala rozsiahly materiál, kde vysvetľovala biznis so štátom. Podľa jej tvrdenia štát nepripravila ani o jedno euro.

Žiadny vysokopostavený politik v kauze nebol obvinený

S vyšetrovaním kauzy sa spájajú očakávania spojené s tým, že v sieti vyšetrovateľov uviaznu „veľké ryby“, ale podľa Žitného takéto očakávania nie sú namieste. „Toto je zodpovednosť bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica, pretože on tie veľké očakávania svojim teatrálnym humbugom vytvoril. Treba vedieť, že konečné slovo bude mať súd, ktorý predložené dôkazy zhodnotí a rozhodne. A to je ešte veľmi, veľmi ďaleko,“ uviedol Žitný.

Žiadny vysokopostavený politik v kauze nebol obvinený. Za vlády Ivety Radičovej bol síce obvinený bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko v súvislosti s privatizáciou Paroplynového cyklu, ale prokuratúra obvinenie zrušila pre jeho neopodstatnenosť a nezákonnosť. Parlamentná opozícia viní z doterajšieho priebehu vyšetrovania a chýbajúcich výsledkov špeciálneho prokurátora Kováčika. V júni ho vyzvala na odstúpenie z funkcie, on však nehovorí o neúspechu. Vlani v jeseni sa okolo kauzy rozpútala politická prestrelka, keď šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš ohlásil, že v tíme končí a ide do civilu. Dôvodom boli podľa Gajdoša nezhody práve s prokurátorom Kováčikom.

Analytik Žitný v súvislosti s napätím, ktoré bolo medzi Gajdošom a Kováčikom, aktuálne hovorí, že v konečnom dôsledku je zodpovedný prokurátor, nie vyšetrovateľ. „Keď sa prokurátor pozrie na spis a niektorý z dôkazov označí za nedostatočný a povie, že vyšetrovateľ musí ešte urobiť ďalšie úkony a dá mu pokyny, tak to môže vyšetrovateľ vnímať ako brzdenie veci. Ale prokurátor nesie kožu na trh, pretože on bude sedávať na súdoch a obhajovať obžalobu a dôkazy, nie vyšetrovateľ,“ uzavrel Žitný.