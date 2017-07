Harabinov senát zrušil mafiánom doživotie

Senát opätovne zrušil verdikt Špecializovaného trestného súdu z apríla tohto roka a vyhlásil ho v plnom rozsahu za nezákonný. Dôvodom mala byť podľa informácií týždenníka Plus 7 Dní chyba, na ktorú upozornil už vo februári.

Celá kauza tak smeruje na Krajský súd v Banskej Bystrici. Senát totiž rozhodol o odňatí trestnej veci Lališa a spol. Špecializovanému trestnému súdu. Predseda senátu Najvyššieho súdu Harabin totiž tvrdí, že na ňom v súčasnosti neexistuje žiadny sudca, ktorý by v minulosti nejakú kauzu so sýkorovským gangom neriešil. Navyše každý z nich mal konštatovať vinu niektorých páchateľov bez toho, že by v konkrétnych kauzách vystupovali procesne ako obžalovaní. Dokonca s uvedením konkrétnych mien a priezvisk. Všetci sudcovia Špecializovaného trestného súdu sú teda podľa verdiktu zaujatí a nemôžu v tejto veci ďalej pojednávať.

Pojednávanie v kauze najznámejšieho mafiánskeho gangu v dejinách Slovenska sa na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo 20. januára 2015 a doživotným trestom pre spomínané trio obžalovaných sa skončilo 30. marca 2016. Prvostupňový súd Lališa a kumpánov odsúdil za založenie zločineckej skupiny a za vraždy podnikateľov Romana Deáka, bratov Diničovcov, Ukrajinca Dalera Hlavačku a rivalov z Černákovho klanu Alojza Házyho a Miloša Piliara.