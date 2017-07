Poslanec Matovič prišiel už o dva platy aj paušálne náhrady

Matovič prišiel o májový poslanecký plat a rovnako prichádza aj o plat a paušálne náhrady za mesiac jún. Vyplýva to z rozhodnutie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) zo 6. júla, ktoré je zverejnené ná internetovej stránke NR SR. „Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič sa nezúčastnil rokovania 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 13. 6., 14. 6., 15. 6., 16. 6., 19. 6. a 21. 6. 2017. Poslanec svoju neúčasť na príslušných rokovacích dňoch písomne ospravedlnil. Dôvody uvedené v písomnej žiadosti o ospravedlnenie neakceptujem," píše sa v rozhodnutí s tým, že poslanec stráca nárok na plat i paušálne náhrady.

Matovič bol v parlamente iba 20. júna, kedy poslanci v druhom kole volili šéfa RTVS. Vtedy pre agentúru SITA uviedol, že príde do NR SR opäť, keď bude dôležité hlasovanie. „Danko teraz spravil z parlamentu len hlasovací stroj,“ povedal. Podľa neho je dosť trápne, že poslanci budú mať počas leta desať týždňov dovolenky a zoberú za to plat. „Urobiť z parlamentu len hlasovací stroj, to znamená, že si robia srandu z ústavy a demokracie. Parlament je pre nich len nepríjemná prekážka a toho sa celkom rád nezúčastňujem,“ povedal Matovič. Nemieni sa na schôdzach NR SR zúčastňovať, kým bude predsedom parlamentu Andrej Danko, alebo kým sa neospravedlní za otváranie obálok občanov poslancom. Zároveň kritizoval, že poslanci dostanú za jún trojtisícový plat za tri hodiny, ktoré strávili na hlasovaniach.

Líder hnutia OĽaNO požiadal o ospravedlnenie aj v máji z dôvodu údajného „šikanózneho správania sa“ zo strany predsedu parlamentu. „Ak by sa žiadosti vyhovelo, Národná rada SR by mu musela vyplatiť plat, ako aj paušálne náhrady, a to aj napriek tomu, že poslanec si odmietol plniť svoje povinnosti na pôde NR SR. Zároveň bol poslanec viackrát vyzvaný, aby riadne a zákonne zdôvodnil svoje ospravedlnenie, tak ako káže zákon,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Zuzana Čižmáriková. Poslanec NR SR sa podľa Čižmárikovej môže z neúčasti na rokovaní ospravedlniť z troch dôvodov. „Choroba – vtedy musí poslanec doložiť lekárske osvedčenie, iný vážny dôvod, napríklad úmrtie v rodine, vážny rodinný dôvod alebo účasť na zahraničnej ceste,“ dodala.

Poslanci by mali hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavanie živnosti. Kedy sa tak stane, musia sa dohodnúť na poslaneckom grémiu pred začatím schôdze, kde poslanci rozhodujú o zložení programu nadchádzajúcej schôdze. Zbavenie mandátu malo byť na programe už v júni a nemusí byť ani na programe najbližšej septembrovej schôdze. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov Národnej rady SR.