Odhalených prípadov extrémizmu pribudlo

Prísnejšie zákony proti rozmachu fašizmu a extrémizmu sa po pol roku začínajú prejavovať v praxi. Za prvých šesť mesiacov roka stúpli odhalené trestné činy takmer o 200 percent. Kým vlani sa zistilo iba 30 trestných činov, v roku 2017 je to zatiaľ 80, čo zďaleka nebude konečné číslo.

Úrad špeciálnej prokuratúry, pod ktorý prešla agenda súvisiaca s extrémizmom a fašizmom, preto hovorí o posilnení svojho tímu. Chce päť nových prokurátorov.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik bol prekvapený takým veľkým nárastom trestných činov. „Nemám čo tajiť, poriadne nás to prekvapilo. Prokurátori v rámci trestných činov extrémizmu majú dostatočné vedomosti, ale zostali sme z tých čísel poriadne zaskočení. Potrebujeme preto výrazne posilniť tím ľudí, ktorí na tom pracujú, súčasní dvaja prokurátori jednoducho nestíhajú,“ vyhlásil nedávno Kováčik v parlamente.

Prokurátori aj s políciou zistili, že najčastejšie ide o propagáciu fašistických skupín, ale vyšetrovanie odhalilo aj nacistické uniformy, odznaky, symboly či tetovania. Momentálne je stíhaných viac ako 15 osôb. Za zmienku stojí tiež prípad len 11-ročného chlapca, ktorý surovo zmlátil svojho spolužiaka, pričom naňho počas bitky kričal rasistické urážky.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Za nárastom počtu extrémistických trestných činov Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv vidí vplyv novej legislatívy. Ako však doplnil, je to iba časť odpovede. „Podstatnejšie je, že verejnosť a orgány činné v trestnom konaní sú tiež citlivejšie na prejavy extrémizmu. Je ale možné oprávnene tvrdiť, že extrémizmus je na Slovensku na vzostupe. Minimálne od minulého marca, kedy sa strana Kotleba – ĽS NS dostala do parlamentu," uviedol pre Pravdu Weisenbacher. Podľa neho je spoločnosť v tejto otázke rozdelená. Kým jedna časť extrémizmus netoleruje, respektíve sa nebojí pomenúvať veci pravými menami, druhú časť tvoria občania, ktorí nenávistné myšlienky podporujú. "Nejaká časť spoločnosti extrémizmus rozoznáva a uvedomuje si, že v zdravej spoločnosti nemá čo hľadať, ale žiaľ, iná časť spoločnosti sa cíti vo svojich extrémistických názoroch posilnená. Či už ide o rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, islamofóbiu, či o prejavy neonacizmu, nakoľko sú v parlamente ľudia, ktorí sa k tomu hlásia, verejne to prezentujú a sú bez postihu,“ uzatvoril Weisenbacher.

Faktom však je, že v súčasnosti čelia obvineniu z extrémizmu dvaja poslanci kotlebovcov Stanislav Mizík a Milan Mazurek. Obidve obvinenia sú v štádiu dokazovania, čo denníku Pravda potvrdila hovorkyňa Policajného zboru Denisa Baloghová. „V prípade obvineného Stanislava M. momentálne prebieha prípravné konanie, polícia vypočúva viacerých svedkov a zaisťuje dôkazné materiály. Pri Milanovi M. sa vykonávajú úkony po vznesení obvinenia, nie je preto možné poskytnúť podrobnejšie informácie,“ priblížila hovorkyňa. Mizíkovi hrozí za výrobu extrémistických materiálov do šesť rokov väzenia a Mazurekovi osem až pätnásť rokov väzenia. Dopustil sa závažnejšieho trestného činu, a to apartheidu (politika rasovej odlúčenosti – pozn. red.). Taktiež samotná ĽS NS čelí návrhu na jej zrušenie, ktorý podal generálny prokurátor na Najvyšší súd. Podľa prokuratúry ide o extrémistickú stranu s fašistickými tendenciami, ktorá svojím programom a činnosťou porušuje ústavu a medzinárodné zmluvy.

Čo sa týka boja s extrémizmom, polícia sa tento rok posilnila vytvorením špeciálnej jednotky, ktorá dostala zo strany občanov 115 podnetov. Muži zákona vykonali množstvo domových prehliadok, pri ktorých zhabali fašistické predmety. Momentálne vo viacerých prípadoch získané dôkazy vyhodnocujú. Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská vníma zavedenie novej protiextrémistickej legislatívy pozitívne. Podľa odborníčky samotné dokazovanie na súde nie je jednoduché, vyšetrovatelia musia všetky obvinenia podložiť dôkazmi. „Nie je to ľahké, policajti musia jasne preukázať, že extrémistické predmety patria obvinenému. Kvitujem však novú úpravu zákona a snahu polície,“ dodala Kurilovská.

Aj ministerstvo spravodlivosti zriadilo znalecký odbor, kde budú fungovať odborní poradcovia práve na trestné činy extrémizmu. „Súdni znalci zapísaní v tomto odbore budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu, ako aj s orgánmi verejnej moci pri prešetrovaní priestupkov extrémizmu,“ povedal hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Odbornými skúškami v odbore politický extrémizmus prešlo zatiaľ šesť ľudí a v odbore náboženského extrémizmu neuspel nikto.