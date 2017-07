Rasistické útoky sú aj medzi deťmi

Trestná zodpovednosť je na Slovensku až od štrnástich rokov, z tohto dôvodu bol preto odložený aj prípad 11-ročného chlapca, ktorý nedávno surovo zbil a rasisticky urážal svojho spolužiaka. K útoku došlo na detskom ihrisku, obeť skončila s pomliaždeninami brušnej dutiny a bolesťami hlavy. Keby mal útočník o tri roky viac, mohol by čeliť až trojročnému trestu. Na tento prípad zareagoval šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. Svojho zástupcu v medzirezortnej komisii boja proti extrémizmu poveril kontrolou legislatívy. Komisia má zistiť, či je legislatíva pripravená na dôsledný postup aj vo veciach mimo trestnoprávnej zodpovednosti.

Kľúčom k riešeniu nenávistných prejavov u detí je samozrejme rodina. „Raz k nám do poradne na podnet učiteľov prišiel 10-ročný chlapec, ktorý opakovane útočil na svojich kamarátov, pričom im vždy veľmi vulgárne a rasisticky nadával. Pri stretnutí s jeho matkou som sa dozvedela, že otec ich doma bije. Nakoniec pomohlo riešenie tohto druhotného problému a chlapec v škole stratil agresiu,“ spomína psychologička a terapeutka Jarmila Tomková. Podľa nej deti majú svoje frustrácie, neistoty, obavy a zlosť. Je dobré, keď sú im dospelí rovesníci nablízku a vlastným príkladom ukazujú cesty, ako možno emócie bezpečne vyjadriť bez toho, aby porušovali práva iných.

Keď sa trestného činu alebo priestupku dopustí dieťa, je do riešenia popri polícii a prokuratúre zapojená sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela detí. V spolupráci s lekárom, so školou a s najbližším okolím zisťujú situáciu dieťaťa, jeho rodiny a spolu so psychológom navrhujú riešenie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo až 700 detí mladších ako 14 rokov, ktoré spáchali trestný čin. Úrad tvrdí, že nemá evidenciu, o aké trestné činy a priestupky išlo. Sociálna kuratela môže problémové deti a rodičov podrobiť sociálnemu poradenstvu alebo určiť nad výchovou dieťaťa dohľad. Ak prijaté opatrenia nesplnia účel, dieťa môže byť na základe rozhodnutia súdu umiestnené do diagnostického centra.