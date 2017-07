Konanie Štefana Harabina dokazuje podľa SaS slabosť vlády a justície

Uvádza sa to v stanovisku strany SaS. „Je to neuveriteľná slabosť justície i vlády,“ vyhlásil poslanec NR SR za opozičnú stranu Alojz Baránik.

Podľa Baránika si Harabin vydobyl povesť sudcu, ktorý najmä pre svoju súkromnú vojnu s políciou a prokuratúrou chráni viac zločincov pred spravodlivosťou ako práva občanov. „Do tejto poľutovaniahodnej schémy zapadá aj medializované rozhodnutie senátu najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina, na základe ktorého sa dostal z väzby podozrivý z rasovo motivovaného útoku. Keďže poškodeným je francúzsky študent tmavej pleti, záležitosť má aj medzinárodný rozmer,“ uviedol Baránik.

Podľa neho je výsledkom činnosti „Harabina a jeho ľudí“, ako aj neschopnosti prokuratúry a polície, rozpad základných funkcií štátu tak, že sú neschopné pracovať alebo to robia len podľa „politických a mafiánskymi záujmami ovplyvnených rozkazov zhora“.

Kľúčovým predpokladom normalizácie fungovania slovenskej justície a orgánov činných v trestnom konaní je podľa liberálov aj postoj predsedu vlády. „Robert Fico pred výčinmi Štefana Harabina, svojho bývalého ministra spravodlivosti, systematicky strká hlavu do piesku. Tak, ako by to mal byť sám Robert Fico, koho Harabin zrejme raz má vysekať z obvinení z korupcie, zneužívania právomocí verejného činiteľa a rozkrádania štátu. Vyzerá to preto tak, že Harabinova nedotknuteľnosť a neschopnosť orgánov činných v trestnom konaní priamo súvisia s výkonom premiérskej funkcie Roberta Fica,“ dodal Baránik.

Senát Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina zrušil doživotné tresty mafiánskemu bosovi gangu sýkorovcov Róbertovi Lališovi, členovi jeho komanda Ivanovi Cupperovi a nájomnému vrahovi Jozefovi Roháčovi.