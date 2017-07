Prepadli benzínku, luxusné audi zhodili do Váhu

Na prepad si vybrali Audi A8 s extra silným motorom, ktoré po prepade zhodili do kanála Váhu a zmizli.

O 00.33 hodine ráno začali najprv na parkovisku na sídlisku Sihoť horieť tri neoznačené autá, ktoré podľa informácií denníka Pravda patria polícii. O dve hodiny neskôr, kým mali policajti plné ruky práce s pátraním po podpaľačoch, prepadli na opačnej strane mesta čerpaciu stanicu Dalitrans traja maskovaní a ozbrojení páchatelia. Tí sa na pumpu priviezli na luxusnom audi. Po bleskovom prepade auto zhodili do kanála Váhu, presadli si do nového a bleskovo zmizli.

„Počul som buchnutie. Bolo pol jednej v noci, tak som sa išiel pozrieť z okna, čo sa deje. Odrazu vidím oheň,“ povedal svedok požiaru áut Jakub, ktorý aj privolal hasičov. Už videl iba plamene, nevšimol si, že by z miesta niekto unikal.



V tú istú noc pred treťou hodinou prepadli na opačnej strane mesta čerpaciu stanicu traja maskovaní a ozbrojení páchatelia.

Už onedlho na opačnom konci mesta zastalo na benzínke audi s českými ešpézetkami. Páchatelia, ktorí zrejme dokonale poznajú policajnú prácu, si vybrali priam dokonalý čas na prepad. Strážcovia verejného poriadku totiž boli v pohotovosti celý víkend kvôli festivalu Pohoda, a navyše väčšina jej návštevníkov chodila tankovať na najbližšiu a zároveň najlacnejšiu čerpaciu stanicu v blízkosti letiska, ktorá je práve v areáli firmy Dalitrans.

„Vyskákali z nej tri osoby. Mali na sebe tmavé oblečenie, boli zamaskovaní a ozbrojení. Vtrhli na pumpu, kde boli v tom čase dvaja mladí ľudia,“ vyjadril sa jeden zo svedkov. Na smrť prestrašená obsluha im mala vydať peniaze – a pravdepodobne nie málo, keďže v kase mala byť v tej chvíli skutočne vysoká hotovosť. Majiteľ firmy totiž ešte nestihol prísť po tržbu. „Bola to perfektne naplánovaná a blesková akcia. Trvalo to naozaj len pár sekúnd. Vzali hotovosť, naskákali do auta a už ich nebolo,“ pridal jeden zo zamestnancov.

Ďalšie kroky zlodejov viedli na cestu nachádzajúcu sa na hrádzi derivačného kanála Váhu, odkiaľ vozidlo zhodili do vody. Ešte predtým však zrejme stihli zmazať všetky stopy a možné odtlačky prstov, vnútri sa totiž našli aj kuchynské utierky. Navyše mali čas pootvárať všetky okná a kufor, aby sa auto kompletne a pomerne rýchlo potopilo.

„Boli sme tu v noci na rybách, keď nad nami začal krúžiť vrtuľník. O chvíľu to tu bolo plné policajtov,“ priblížil jeden z rybárov. Muži zákona našli miesto, kde páchatelia zhodili audi do vody, ale zároveň pátrali aj po druhom vozidle, ktoré mali podľa zistení Pravdy lupiči zaparkované o pár metrov ďalej. Do toho si iba presadli a ušli. Prúd auto odniesol o niekoľko desiatok metrov nižšie, na druhú stranu kanála, kde ho včera dopoludnia našli a vytiahli policajti s hasičmi.

„Krajský vyšetrovateľ z Trenčína začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže spáchanej formou spolupáchateľstva. Doposiaľ neznámi páchatelia lúpežne prepadli čerpaciu stanicu v okrese Trenčín. Momentálne prebiehajú procesné úkony, po páchateľoch intenzívne pátrame,“ vyhlásil trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička s tým, že trenčiansky okresný vyšetrovateľ začal v prípade zhorených áut trestné stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci. O tom, či ide o tých istých kriminálnikov, ktorí v júni prepadli aj poštovú dodávku v Hornom Srní, špekulovať nechcel.

Rukopis poslednej lúpeže sa však až podozrivo zhoduje so spomínanou kauzou. Poštové auto vtedy prepadli podobne ozbrojení a maskovaní muži. O koľko sa obohatili, nie je známe, podľa niektorých zdrojov však malo ísť až o sumu medzi 17– a 34-tisíc eurami. Po akcii nasadli na červenú štvorkolku a stratili sa v lesoch vedúcich na Moravu, kde postavili do pozoru aj desiatky českých policajtov. Tí hľadali páchateľov v okolí mesta Slavičín v okrese Zlín. Práve zlínsku ešpézetku malo paradoxne aj audi z posledného prepadu čerpacej stanice Dalitrans.

Je vysoko pravdepodobné, že komando, ktoré najnovšie vystrašilo Trenčín, prepadlo už v decembri 2015 predajňu potravín v obci Dolná Súča. Páchatelia boli tiež traja, boli obdobne ozbrojení a maskovaní. Do obchodu vtrhli krátko po jeho otvorení a ukradli nezistenú sumu peňazí. Podľa svedkov mali oblečené dokonca policajné uniformy a v rukách držali samopaly.