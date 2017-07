ZSSK oponuje OĽaNO: Lôžkové vozne zmodernizujeme za najvýhodnejších podmienok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tvrdí, že zmodernizuje lôžkový vozňový park za najvýhodnejších možných podmienok.

„Stratégiou ZSSK je radikálne zlepšiť efektivitu vynakladania verejných zdrojov na železničnú dopravu. Jedným z hlavných pilierov tejto stratégie je, že rozhodnutia o investíciách sa dejú výlučne so zreteľom na cestujúcich, za najvhodnejších ekonomických podmienok a s najnižším operatívnym rizikom pre našu spoločnosť a akcionára,“ informoval v utorok hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Preto sa spoločnosť rozhodla vozidlá do nočnej prepravy prenajať a nie priamo kúpiť.

ZSSK vypísala v apríli verejnú súťaž na prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov na osem rokov v celkovej maximálnej hodnote 47 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Uvedená predpokladaná suma zahŕňa 23 vozňov s opciou na ďalších trinásť, teda spolu maximálne 36 vozňov.

Ak štátny prepravca využije len plánovaných 23 vozňov, prenájom bude stáť naviac 30 mil. eur na osem rokov a zaplatí len za prejazdené kilometre. Šestnásť vozňov v kategórii štandard môže mať rok výroby minimálne 1990 a v dvadsať vozňov v kategórii komfort 1995.

„Na rozdiel od zavádzajúcich vyhlásení OĽaNO-NOVA ZSSK nebude platiť žiadnym spôsobom za údržbu predmetných vozidiel. Vozne, ktoré musia vyhovovať našej stratégii modernej nočnej dopravy hotelového typu, budú prenajímané s plným rizikom zodpovednosti na strane prenajímateľa,“ uviedol Kováč. „To znamená, že ak vozidlo nejazdí, ZSSK neplatí. Ak jazdí, ZSSK platí za kilometer sumu maximálne 0,74 eur,“ dodal s tým, že ak sa vozidlo pokazí, prepravca neplatí a prenajímateľ je zodpovedný za náhradu aj za údržbu z vlastných rezerv.

Porovnávať cenu nákupu spred dvanástich rokov so súčasnými cenami je podľa železničiarov irelevantné. Napríklad, Železnice Veľkej Británie zaplatia španielskej spoločnosti CAF v prepočte 2,66 mil. eur za nákup jedného lôžkového vozňa, železnice v Azerbajdžane švajčiarskej firme Stadler vyše 3 mil. eur za vozeň.

Poslanci Ján Marosz a Eduard Heger (OĽaNO-NOVA) v pondelok zopakovali svoje stanovisko z piatka minulého týždňa s tým, že nákup nových lôžkových vozňov by bol výhodnejší ako ich prenájom.

„Určite sa nechystáme predkladať žiadne dôkazy o obstaraní lôžkových vozňov za cenu 1,5 mil. eur (za vozeň) za posledných 24 mesiacov, pretože takúto cenu považujeme za nerealistickú. V našom verejne dostupnom výpočte sme rátali s podstatne vyššou hodnotou,“ uviedli poslanci. ZSSK odporúčili, aby v budúcnosti venovala oveľa väčšiu pozornosť komunikácii s verejnosťou, ak bude pripravovať tak rozsiahlu investičnú akciu financovanú z peňazí daňových poplatníkov, ako je obstaranie lôžkových vozňov.

Poslanci si myslia, že štátny prepravca by mal obstarať len dvadsať lôžkových vozňov bez opcie, keďže už má desať kvalitných. Nákup týchto vozňov aj s údržbou na osem rokov by podľa nich mohol stáť 26,4 mil. eur. Vychádzali pritom z ročných nákladov na jeden vozeň v objeme 165 tis. eur, z ceny vozňa priemerne 2,6 mil. eur, zo životnosti vozňov tridsať rokov a z nákladov na údržbu v priemere 78 tis. eur na vozeň ročne (3 % z ceny obstarávania). Celkové náklady na vozeň za tridsať rokov by dosiahli 4,94 mil. eur.