Prvá slovenská družica dostala zásah, ale komunikuje

Zrejme pre silný zásah radiáciou nabitých častíc z kozmu sa do vážnych problémov dostala prvá slovenská družica skCUBE.

Podľa ľudí z technického tímu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) družica so Zemou stále komunikuje, neposiela však dáta z ďalších palubných systémov a zo senzorov. Teraz sa snažia nájsť spôsob, ako poruchu opraviť.

„K vzniknutému problému muselo dôjsť, keď sme s družicou nemali spojenie. Komunikačný systém však už pracuje bez problémov. Družica vysiela a počúva príkazy zo Zeme,“ povedal Jakub Kapuš, šéf projektu skCUBE.

Napriek tomu, že drobný satelit skCUBE povely prijíma, nedarí sa obnoviť jeho funkcie. „V našom laboratóriu spustíme vývojový prototyp družice a budeme sa snažiť nasimulovať podmienky, a tým vyvolať rovnaký problém, aký postihol jej dvojča vo vesmíre. Nevieme odhadnúť, koľko to bude trvať,“ doplnil Slavomír Petrík, vedúci softvérového vývoja skCUBE.

Ako najpravdepodob­nejšia príčina vzniku problému sa javí poškodenie palubného počítača radiáciou. V čase výskytu poruchy, ešte 8. júla, sa družica nachádzala v oblasti tzv. juhoamerickej anomálie, teda v oblasti s výrazne zvýšeným počtom nebezpečných nabitých častíc. Tie dokážu narušiť správne fungovanie elektroniky.

Vyriešenie problému môže trvať aj týždne. Zároveň však chce tím skCUBE pracovať na vyhodnotení dát z experimentov, ktoré už prebehli.

„V tejto chvíli máme prijatých viac ako tritisíc dátových paketov z palubných systémov a zo senzorov. Máme informácie, ako pracoval stabilizačný systém družice, dáta z nami navrhnutých megentometrov, gyroskopu i to, ako pracoval palubný zdroj, nabíjanie batérií či solárne panely. To je to najpodstatnejšie,“ dodal Ondrej Závodský, riešiteľ palubného komunikačného systému skCUBE.

Slovensko sa stalo 78. krajinou, ktorá vlastnými silami postavila a vypustila do vesmíru družicu. Stalo sa tak práve na 60. výročie od vypustenia prvej umelej družice Zeme – Sputnik 1. Slovenská družica sa dostala do vesmíru 23. júna a až do 8. júla pracovala normálne. Pohybuje sa na obežnej dráhe vo výške 500 kilometrov nad Zemou a jedna „cesta okolo sveta“ jej trvá asi 94 minút.

Problémy s družicami nie sú ničím výnimočným. Opraviť sa dajú len prostredníctvom príkazov zo Zeme. Príkladom totálneho zlyhania z posledných rokov je prípad ruskej sondy Fobos-Grunt, ktorá sa v novembri 2011 vydala na cestu k Phobosu, jednému z dvoch mesiacov Marsu.

Po štarte z Bajkonuru však sonda nezareagovala na pokyny z riadiaceho strediska, ktoré ju mali nasmerovať do medziplanetárneho priestoru. Fungovanie aparátu sa nepodarilo obnoviť a družica za stovky miliónov rubľov nakoniec zhorela v atmosfére Zeme. Ak sa nepodarí obnoviť fungovanie skCUBE, rovnaký osud zrejme čaká aj slovenskú družicu.