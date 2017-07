INESS: Ak by Kotleba v roku 2017 naplnil svoje plány, verejné financie by skolabovali

Ak by sa strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podarilo uskutočniť svoj program v roku 2017, bol by výsledkom deficit verejných financií vo výške 6,3 mld. eur, tvrdí to INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz na základe analýzy ekonomického programu strany Kotleba – ĽSNS.

Upozorňuje, že strana vo svojom programe uvádza, že jej cieľom je vyrovnaný rozpočet. „Len pre porovnanie, 6,3 mld. eur je suma, ktorá dnes putuje na financovanie základného a stredného školstva plus na celé zdravotníctvo. S takýmto vysokým deficitom by sme viac ako dvojnásobne prekročili maastrichtskú hranicu tri percentá deficitu na HDP,“ uvádza INESS v tlačovej správe k výsledkom analýzy.

INESS pripomína, že strana Mariána Kotlebu navyše plánuje opustiť EÚ a NATO, s čím by boli spojené výdavky na obranu sedem miliárd eur.

„Okrem toho chce strana zoštátňovať strategické podniky, čo by vyžadovalo ďalšie investície vo výške asi štyri mld. eur. Teda okrem výrazného nárastu prevádzkových nákladov štátu by zároveň narástli aj investičné výdavky vo výške 11 mld. eur, na ktoré by si štát musel požičať,“ upozorňuje INESS v štúdii zverejnenej na jej webstránke.

Strana Kotleba – ĽSNS vo svojom programe sľubuje zvyšovať „populárne, ale zároveň aj veľmi drahé výdavky na dôchodky, politiku nezamestnanosti, dotácie do poľnohospodárstva, výdavky na obranu atď. Naopak, šetriť sľubuje z celkového pohľadu len v zanedbateľných výdavkoch, ako je napríklad zníženie poslancov zo 150 na 100, zrušenie financovania politických strán z verejných zdrojov, či zrušenie poplatku do NATO. Okrem toho sľubuje strana ĽSNS znížiť dane na 15 percent“, píše INESS.

Inštitút urobil prepočty toho, čo by prinieslo naplnenie Kotlebovho programu pre rok 2017 tak, aby ukázal, čo by sa stalo, keby dnes vládol Marián Kotleba s jeho volebným programom.

Správu budeme aktualizovať o reakciu strany ĽSNS.