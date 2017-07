Psychotesty agresívne sklony policajtov neodhalia

Muži totiž uzavreli s prokurátorom dohodu o vine a treste. Krajská prokuratúra považuje tresty za dostatočné, ide totiž o prvé prehrešky policajtov počas ich dlhoročnej služby. Odborník nesúhlasí a upozorňuje na nedostatočné previerky a psychotesty, ktoré podobným kauzám priam „nahrávajú“.

Neprimerané násilie v podaní týchto mužov zákona opäť otvorilo horúcu tému prehnanej agresivity v policajnom zbore. Podľa bývalého námestníka ministerstva vnútra Ladislava Polku nie sú previerky vôbec dostatočné, zároveň však platí, že zjavne „zaostávajú“ aj nadriadení bežných policajtov.

Nedá sa jednoznačne povedať, či sú previerky dostatočné, alebo nie. Často ani psychológ nedokáže predvídať agresívne správanie jednotlivca. Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská

„Psychotesty nestačia… Aj keď sedíte u psychológa, hodnotí iba váš momentálny stav, netuší, ako sa zachováte o štyri dni pri stresujúcej situácii. Treba sa asi pozrieť pravde do očí a preverovať, preverovať a ešte raz preverovať. Iba tak sa dokážu podobné živly z policajného zboru nadobro eliminovať,“ uviedol pre denník Pravda Polka.

Polka podrobil ostrej kritike aj dohodu o vine a treste spomínaných policajných násilníkov. V takýchto prípadoch totiž podľa jeho názoru podmienečné tresty nemajú miesto. „Aké dohody o vine a treste? Prokurátor sa mal v rámci práva a zákona na týchto páchateľoch schuti vyblázniť a napariť im také tresty, aby si raz a navždy zapamätali vážnosť svojho konania,“ zdôraznil.

Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská je pri tejto téme o čosi opatrnejšia, prikláňa sa však k možnosti otvorenej diskusie o problematike psychotestov. „Nedá sa jednoznačne povedať, či sú previerky dostatočné, alebo nie. Často ani psychológ nedokáže predvídať agresívne správanie jednotlivca. V každom prípade, pravdepodobne by bolo namieste otvoriť túto tému a na začiatok aspoň diskutovať, ako by sa to prípadne dalo vylepšiť,“ vysvetlila Kurilovská.

Policajti musia absolvovať psychotesty iba pri nástupe do zamestnania alebo pri zmene zaradenia. Aj tu by sa teda dalo trošku pritlačiť a previerky po určitých rokoch obnovovať. „Aj táto cesta by možno vedela do istej miery pomôcť. Zasiahnuť však vie aj priamy nadriadený, ktorý na základe pozorovania môže nariadiť opätovné testy pre konkrétneho policajta,“ uzavrela Kurilovská.

K medializovanej kauze došlo pred necelým rokom, keď partia štyroch dievčat unikala pred hliadkou približne dvadsať kilometrov z Trnavy do Maduníc. Na aute boli použité falošné poznávacie značky a slečna, ktorá auto riadila, nemala vodičské oprávnenie a bola pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Celkovo policajti vystrelili 32 rán, z toho 19 varovných a 13 priamo do auta, pričom zasiahli aj šoférku.

Z brutálnej akcie prenikol videozáznam, ktorý najskôr polícia zverejnila značne upravený. Po určitom čase sa na verejnosť dostalo aj pokračovanie, ktoré pripomína skôr akčný film. Po zastavení mladej vodičky policajti reagovali mimoriadne agresívne a kopali ju hlava-nehlava.

Policajti už rady zboru opustili, podľa nariadenia sa štyri roky musia pravidelne hlásiť u psychológa. Za zneužitie právomoci verejného činiteľa im hrozilo 4 až 10 rokov odňatia slobody. Po dohode o vine a treste, ktorú však ešte musí odobriť súd, napokon asi vyviaznu iba s trojročnými podmienkami.