Prokuratúra stiahla dohodu o vine a treste v prípade dokopanej vodičky

„V trestnej veci obvinených Jána U. a spol., bývalých príslušníkov Policajného zboru, ktorí 30. júna s prokurátorom Okresnej prokuratúry Trnava uzavreli dohodu o vine a treste, si GP SR na základe medializovaných informácií 10. júla vyžiadala vyšetrovací spis na preskúmanie zákonnosti a primeranosti dohody o vine a treste,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že výsledkom je stiahnutie dohody z Okresného súdu v Trnave. „Po preskúmaní trestnej veci GP SR rozhodne o ďalšom zákonnom postupe,“ dodala hovorkyňa.

O uzavretí dohôd medzi prokurátorom a bývalými policajtmi, ktorí sú obvinení z dokopania postrelenej vodičky, informovali médiá tento týždeň. Polícia v auguste minulého roka zverejnila video, na ktorom policajná hliadka prenasleduje auto. Neskôr sa zistilo, že v ňom sedeli štyri dievčatá.

Dvadsaťjedenročná vodička nemala vodičský preukaz. Auto pred policajtmi unikalo a tí na jeho zastavenie použili zbrane, pričom vodičku postrelili do hrude a ucha. Neskôr sa do médii dostala dlhšia verzia videa, na ktorom do dievčaťa po tom, čo vystúpilo z auta a skončilo postrelené na zemi, kopali. Bývalí policajti preto čelia obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.