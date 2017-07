Púchovská novinka - dôchodcovia sa najedia za jediné euro

Obyvateľ, ktorý chce takúto možnosť využiť, musí spĺňať jedinú podmienku – jeho mesačný príjem musí byť nižší ako 385 eur. Podľa odhadov by sa to malo týkať približne tristo až štyristo dôchodcov.

S unikátnym nápadom prišiel primátor Púchova Rastislav Henek. „Týka sa to všetkých dôchodcov žijúcich v domácnostiach samostatne, ktorých dôchodok, starobný či vdovecký, je nižší alebo rovnaký ako 385 eur,“ vysvetlil. Mesto si vyžiadalo zo Sociálnej poisťovne štatistiku, z ktorej vyplýva, že takýto dôchodok má v Púchove 885 seniorov. V tomto prípade však ide aj o takých, ktorí žijú v domácnosti s manželom alebo s manželkou. „Tých sme zatiaľ vylúčili, pretože súčet ich príjmov môže byť výrazne vyšší ako spomínaná suma,“ zdôraznil primátor.

Samostatne žijúcich dôchodcov s príjmom do 385 eur by podľa neho malo byť v Púchove okolo tristo až štyristo. Mesto celý projekt vymyslelo tak, že títo ľudia budú mať prístup do školských jedální a do jedální materských škôl, celkovo až do 12 prevádzok, pričom v desiatich z nich si budú môcť chodiť brať jedlo do obedárov a vo dvoch sa budú môcť priamo aj najesť.

Ešte predtým však musia prísť s výmerom o dôchodku na mestský úrad, kde ich zaevidujú a dajú im vybrať si jedáleň, ktorá je pre nich najvhodnejšia. Teda takú, ktorú majú najbližšie k bydlisku alebo v nej budú mať kamarátov. "Budú tam môcť chodiť na obedy a platiť za ne budú maximálne jedno euro. Rozdiel v cene dopláca mesto. Pri tristo stravníkoch denne to vychádza odhadom na 498 eur, pri 21 dňoch v mesiaci pôjde o niečo málo nad 10-tisíc eur.

Púchov zatiaľ nevie, koľko dôchodcov sa im reálne do projektu prihlási. Stravovanie za euro spustí už v októbri a na budúci rok v januári potom prvýkrát na zastupiteľstve vyhodnotí, koľko dôchodcov sa do projektu zapojilo. „Pán primátor mi dal za úlohu analyzovať súčasný stav poskytovania takejto pomoci a určiť hranicu, ktorá by bola pre nás optimom, keďže takýto projekt si, samozrejme, vypýta aj dosť značné prostriedky z financií mesta. Vyšlo nám, že tým optimom je 385 eur a očakávame, že pri tejto hranici by ľudí mohlo chodiť reálne okolo tristo až štyristo,“ odhaduje predseda ekonomickej komisie mesta Daniel Lako.

Dôchodca Josef Pěntka (63) spĺňa podmienky stravovania za jedno euro. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Cieľom je podľa Laka uľahčiť život predovšetkým ľuďom s veľmi nízkym príjmom. ,Žije sa im veľmi ťažko, a práve o týchto ľudí nám ide, aby sme im pomohli. To je náš cieľ," zdupľoval Lako s tým, že ohlas u ľudí je už teraz pozitívny. Navyše nevie o tom, že by niekde inde na Slovensku bola možnosť stravovania sa dôchodcov za euro.

Púchovskí dôchodcovia takúto možnosť vrúcne vítajú. „Bývam v meste už takmer 34 rokov, pravidelne sa zúčastňujem na zastupiteľstvách a zaujímam sa o život u nás. Túto alternatívu som uvítal, pretože sily mi v tomto veku už ubúdajú, to chlapsky priznávam, a toto stravovanie ma iba teší, či už po stránke ľudskej, alebo tej osobnej,“ vraví pán Pěntka, ktorý si už teraz varí sám a na obedy do reštaurácií nechodieva.

„Teším sa z toho a beriem na vedomie, že od októbra bude táto možnosť nielen pre mňa, ale aj pre iných dôchodcov v Púchove – a azda sa teraz ďalší seniori začnú sťahovať do Púchova, aby ju využili. Tiež je to prínosom aj z iného hľadiska, takto sa budeme totiž môcť s rovesníkmi stretávať, rozprávať a tráviť spoločný čas,“ dodáva Pěntka.

Jednou z inštitúcií, kde sa budú môcť dôchodcovia stravovať, je aj Materská škola 1. mája. „Samozrejme, že sme to privítali, pretože vieme, že v Púchove žije veľa seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí majú nízke dôchodky. Veľmi si vážime, že mesto na nich nezabúda,“ povedala riaditeľka materskej školy Jana Kovárová.

Vedúca jedálne Dagmar Petrová dopĺňa, že príležitosť stravovať dôchodcov vítajú všetkými desiatimi. „Tešíme sa z toho aj preto, že to pre nás znamená viac stravníkov, a teda aj viac peňazí, ktoré budeme môcť použiť napríklad do investícií v rámci našej kuchyne,“ uzavrela Petrová.