Danko: Stereotypy nie sú vždy zlé, SNS nepodporí Istanbulský dohovor

Aj slovenské ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance sú založené na stereotypných rolách mužov a žien a spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Tvrdí to predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý v tlačovom vyhlásení uviedol, že SNS Istanbulský dohovor nepodporí. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„Rozhodovanie o tom, ktoré stereotypy sú negatívne, musí ostať u nás na Slovensku. Nesúhlasím, aby nám na Slovensku zopár takzvaných nezávislých zahraničných expertov vo výbore GREVIO určovalo, čo je a čo nie je stereotyp,“ uviedol predseda parlamentu. Podľa SNS si už spoločnosť asi zvykla, že experti často presahujú svoje kompetencie a menia význam medzinárodných dohovorov.

Danko: Nikdy nebudem súhlasiť s experimentami na deťoch

Slovenskú národnú stranu pobúrilo i to, že dohovor inak definuje pohlavie a rod človeka. „Nikdy nebudem súhlasiť s experimentami na deťoch. Rod si nikto nevyberá podľa toho, ako sa cíti. Istanbulský dohovor presadzuje ideológiu, ktorá tvrdí, že pohlavie môžem mať opačné ako rod. Všetci vieme, že je to vedecký nezmysel. Rod nie je len ‚súbor rolí‘, či ‚sociálny konštrukt‘, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím,“ uviedol Danko, podľa ktorého je ubližovanie ľuďom v akejkoľvek podobe neprípustné a odsúdeniahodné. Na druhej strane SNS považuje za neprijateľné podsúvanie spolu s touto témou i tému rodovej ideológie.

Podľa Danka Slovenská národná strana nebude ignorovať, že viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. „Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu ‚rodového scitlivovania‘ detí do škôl,“ uvádza sa v stanovisku strany. „SNS vyzýva na iniciovanie procesu, ktorým Slovenská republika oznámi príslušným medzinárodným orgánom svoju vôľu, že nechce byť viazaná týmto dokumentom a vezme svoj podpis pod týmto kontroverzným Dohovorom späť,“ vraví Danko.

Žitňanská: Istanbulský dohovor zatiaľ nepredložím na schválenie vládou

Európska komisia prijala Istanbulský dohovor 6. apríla 2011, platným sa stal 1. augusta 2014. Dohovor je záväzným ľudskoprávnym nástrojom, ktorý ustanovuje právne záväzné normy na prevenciu a elimináciu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, ochranu jeho obetí a spravodlivý trest pre páchateľov. Skladá sa z preambuly a 81 článkov. Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva „rodovú ideológiu“.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vyhlásila, že Istanbulský dohovor zatiaľ nepredloží na schválenie vládou. Potvrdila to pre médiá s tým, že vidí, že táto téma ešte vyžaduje širšiu diskusiu a vyjasňovanie si pozícii a postojov. V parlamente by podľa nej dohovor nezískal potrebnú podporu a názory na tento dokument sa na Slovensku nezblížili, ale naopak ostali vyhranené. Šéfka rezortu spravodlivosti chce preto navrhnúť vláde, aby bol proces nateraz odložený a pokračovalo sa v diskusii. Ako ďalej uviedla Žitňanská, ide o typ sporu, kde sa ťažko zbližujú pozície a ich problémom je, že ako by pri nich neexistovali kompromisy a smerujú k tomu, aby bol jeden víťaz a jeden porazený.„Nemyslím si, že potrebujeme práve teraz v spoločnosti špičkovať tento hodnotový spor, aby sa niekto cítil víťaz a niekto porazený,“ zdôraznila. Podľa Žitňanskej by sme mali vytvoriť inštitucionálny priestor na kultivovanú debatu o hodnotovo etických otázkach.