Vojaci a príslušníci rezortu vnútra cvičili vzájomnú koordináciu v čase vojny

Počas cvičenia Nový horizont 2017 si precvičili evakuáciu obyvateľov z ohrozenej do susednej obce, ochranu a obranu štátnej hranice ako aj odstraňovanie následkov bojovej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Spoločný výcvik sa konal od 10. júla do dnešného dňa v priestoroch Posádkového cvičiska Veľké Ozorovce a v obciach Malé a Veľké Ozorovce.

Na cvičení Nový horizont 2017 sa zúčastnilo približne 200 vojakov a 100 príslušníkov zložiek rezortu vnútra. Za rezort obrany sa na cvičení v tomto roku zúčastnili útvary zaradené v štruktúre pozemných síl a Vojenská polícia.

Na cvičení sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu obrany Marián Saloň spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milanom Maximom. Štátny tajomník poďakoval všetkým zúčastneným zložkám a inštitúciám a obyvateľom obcí, ktorých sa cvičenie týkalo. „Toto cvičenie je veľmi dôležité pre súčinnosť jednotlivých zložiek, aby si spoločne nacvičili svoje individuálne postupy od samotného plánovania cez evakuáciu ľudí, ochranu štátnej hranice až po odstraňovanie škôd, ktoré nastali po bojovej činnosti. Dnes sme tu videli modelovú situáciu, keď na návrh vlády prezident vyhlásil takzvaný vojnový stav a hlavnú úlohu prebrali ozbrojené sily,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu obrany Saloň.

„Toto cvičenie je zamerané na plnenie úloh krízového manažmentu, pričom je spolu s jednotlivými zložkami zorganizované už tretí rok. Rozdiel je v tom, že toto cvičenie je stanovené takticky a tématicky do podmienok vyhlásenia vojny,“ uviedol k tohtoročnému cvičeniu náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim a pripomenul tiež motto cvičenia „obrana je vec spoločná“. Ako dodal, výhodou je tiež to, že na tomto cvičení sa stretli a spolupracovali ľudia z jednotlivých regionálnych zložiek, ktorí by úlohy priamo plnili.