Slovenským železniciam chýbajú ľudia, hľadajú ich aj počas leta

Kedysi to bola lukratívna a vyhľadávaná práca, ktorá sa dedila z generácie na generáciu. Dnes majú Železnice Slovenskej republiky problém s nedostatkom záujmu mladých ľudí o prácu v tejto oblasti. Aj preto sa ich vedenie rozhodlo, že sa aj počas tohto leta zapojí do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania.

Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Martiny Pavlíkovej realizujú duálny systém vzdelávania celoplošne, teda v rámci celého Slovenska. „Najvypuklejší problém s nedostatkom pozícií je na západe krajiny, konkrétne v Bratislave, Trnave, Leopoldove a v Nových Zámkoch,“ vysvetlila Pavlíková. Vymenovala aj pozície, ktoré najviac zívajú prázdnotou. „Ide najmä o ľudí s elektrovzdelaním, ako elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení, návestný majster či výpravca a rušňovodič špeciálnych strojov – traťový strojník,“ spresnila Pavlíková.

Železnice Slovenskej republiky sa tak podľa nej preto zaradili medzi takmer dve desiatky tunajších firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do kampane, ktorú zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Jej cieľom je, aby si aj najväčší slovenský zamestnávateľ systematicky vychovával svojich budúcich zamestnancov z radov študentov.

„Železnice Slovenskej republiky sú jedným z lídrov v oblasti poskytovania duálneho vzdelávania u nás a sme jeho súčasťou od samotného vzniku. Preto sme privítali možnosť spolupráce nielen pri formovaní príslušnej legislatívy, ale aj v oblasti samotnej propagácie duálneho vzdelávania,“ povedal riaditeľ odboru ľudských zdrojov generálneho riaditeľstva Železníc SR Mário Oleš. „Hlavnou výhodou duálu je, že firma a žiak, to znamená zamestnávateľ a budúci zamestnanec, si dlhodobo budujú vzájomný vzťah a v čase uzavretia pracovnej zmluvy už obe strany detailne vedia, do čoho idú,“ zdôraznil Oleš.

Práca v priemysle už nie je to, čo bývala

Železnice Slovenskej republiky budú podľa neho v najbližších desiatich rokoch potrebovať viac ako dvetisíc nových zamestnancov, a to najmä na pozície odborných prevádzkových profesií. Potvrdil, že aj keď sa povolanie železničiara v minulosti väčšinou dedilo, dnes už to pravidlom nie je a systematická výchova mladých ľudí cez odborné vzdelávanie je preto vhodným spôsobom, ako ich k železnici opäť pritiahnuť.

Podľa generálneho sekretára Asociácie zamestnávateľov zväzov a združení Slovenska Ota Nevického nereflektuje celkový súčasný stav vzdelávacieho systému potreby zamestnávateľov a trhu práce. „Zamestnávateľom dosiaľ chýbala celoplošná propagácia, ktorá by žiakom ukázala, že dnešná práca v priemysle už nie je to, čo si o nej pamätajú ich rodičia. Mnohé firmy boli nútené zobrať aktivitu do vlastných rúk a propagovať duálne štúdium z vlastných prostriedkov,“ spomenul Nevický. Ten preto hodnotí kampaň Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako pozitívny krok na pripomenutie nedostatkových odborov na trhu práce.

Železnice SR tak vyzývajú aj toto leto rodičov žiakov, ktorých čaká rozhodovanie, na akú strednú školu pôjdu študovať, aby sa nad budúcnosťou detí zamysleli už teraz. V súčasnosti študuje v ich duálnom systéme vzdelávania 31 žiakov. V školskom roku 2017/2018 ich pribudne odhadom ďalších 50. „Celkový počet oslovených študentov sa za posledný rok pohybuje v tisíckach. Žiakov a ich rodičov sme oslovovali nielen na rodičovských združeniach a burzách povolaní, ale boli sme mimoriadne aktívni aj na rôznych podujatiach podobného zamerania,“ uzavrela Pavlíková. Aktuálne železnice podľa nej spolupracujú v projekte duálneho vzdelávania so šiestimi školami v rôznych mestách Slovenska.