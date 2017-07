Konské pólo či golf. Priniesol ich k nám majiteľ kaštieľa v Betliari

Šľachtický rod Andrássyovcov je u nás známy vďaka štyristoročnému vlastníctvu hradu Krásna Hôrka a kaštieľa v Betliari. V 17. storočí došlo k deleniu ich rodového majetku a vznikli dve vetvy tohto aristokratického rodu. Staršia, tzv. betliarska, užívala kaštieľ, mladšia, tzv. dlholúcka alebo monacká, hrad. Práve staršia z vetiev sa zaslúžila o výrazný rozvoj športu na území dnešného Slovenska.

Gejza I. bol so synom Emanuelom II. a jeho deťmi posledným andrássyovským majiteľom kaštieľa. Rodina žila v paláci v Budapešti, do Betliara chodili v letnom období, keď organizovali poľovačky pre aristokratickú smotánku. Práve tie boli v 19. storočí považované za jedny z najvyhľadáva­nejších športových aktivít. Populárnymi boli aj šerm či jazdectvo.

Hokejové družstvo na klzisku vo Városligete. Piaty zľava je gróf Emanuel II. Andrássy. Autor: Archív MÚZEA BETLIAR

„Vzťah k športu priamo súvisel s potrebou šľachtica byť v dobrej fyzickej kondícii. Táto povinnosť nadväzovala na zdatnosť pestovanú pre rytierske súboje. Zvyšovanie sily podmieňovalo správne držanie tela a vychádzalo z renesančných princípov predstavy o šľachte. Šport v 19. storočí patril k aktivitám takmer výlučne šľachtickým, niektoré druhy športov si mohla dovoliť iba majetnejšia vrstva,“ vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa Múzea v Betliari Tímea Mátéová. Bol to podľa nej práve Gejza I. Andrássy, ktorý sa ako majiteľ kaštieľa výrazne pričinil o rozvoj viacerých disciplín – a vďaka ktorému sa môže Betliar spomínať aj v zaujímavých, oveľa širších športových súvislostiach.

Uhrom predstavil konské pólo

„Gejza I. Andrássy veľa cestoval a pestoval si svoj vzťah k rôznym športom, ktoré si rád aj sám osobne vyskúšal. Bol to práve on, kto v Anglicku uvidel konské pólo a priniesol ho do Uhorka. V Budapešti založil Budapeštiansky pólo klub, ktorý odohral svoj prvý zápas v roku 1896. Bol aktívny aj v oblasti ďalších športov, ako sú atletika, automobilové preteky, kriket či golf. S veľkou pompou založil prvé golfové ihrisko na území súčasného Slovenska, a to v roku 1908 v Tatranskej Lomnici. Peniaze investoval aj do budovania športových ihrísk a podpory nadanej mlade a talentov,“ približuje Mátéová.

Päťročný Gejza II. Andrássy (vnuk Gejzu I.) v jazdeckom oblečení. Autor: Archív MÚZEA BETLIAR

Majiteľ kaštieľa Betliar bol prakticky všade, kde sa písala športová história Uhorska. V rokoch 1905 až 1927 bol predsedom Maďarského olympijského výboru aj predsedom Medzinárodného olympijského výboru. Ako funkcionár sa zúčastnil na olympijských hrách v roku 1912 v Štokholme, o rok neskôr sa stretol s cisárom Františkom Jozefom I. a presadzoval organizovanie olympijských hier v roku 1920 v Budapešti. To sa však napokon nepodarilo.

Výnimočná prehliadka športovej minulosti

Gejza I. Andrássy bol aj predsedom Telovýchovnej rady, predsedom Maďarského atletického klubu, ktorý zastrešoval zápasenie, box, cyklistiku, plávanie alebo loptové hry. Ďalej bol dlhoročným predsedom Národnej jazdeckej školy, prvým predsedom Golfového klubu, ale aj členom Maďarského kráľovského automobilového klu­bu.

Šľachtici počas zápasu konského póla. Autor: Archív MÚZEA BETLIAR

Andrássyovci tradične holdovali aj ďalším športom, napríklad lyžovaniu, sánkovaniu či korčuľovaniu. Lyže si nechávali vyrábať priamo v Nórsku. Povestné boli aj ich menej športové parforsné hony, teda poľovačky na koňoch. Obľúbené boli najmä hony na líšky, no aristokracia chodila do ich revírov pravidelne poľovať aj na medvede. Tie boli známe svojím veľkým vzrastom, najväčšie jedince dokonca vážili aj okolo tristo kíl.

Bohatá športová minulosť šľachtického rodu – a najmä Gejzu I. Andrássyho – nechýba ani v expozíciách Múzea Betliar. Okrem obrazov má vo svojich zbierkach aj rozličné fotografie z viacerých vrcholných podujatí, vrátane albumu so snímkami z olympijských hier v Štokholme. Gejza I. je na nich zvečnený na športoviskách, ale obrázky zachytávajú aj pamätihodnosti severského mesta.

Historický koč. Autor: Archív MÚZEA BETLIAR

V depozite sú aj dve čiapky, ktoré Andrássyovci používali pri parforsných honoch alebo keď hrali konské pólo. Pred niekoľkými dňami mohla tieto vzácne kúsky, ktoré nie sú v stálych expozíciách, v rámci podujatia Pohľad zblízka konečne vidieť aj široká verejnosť. „Ide o výnimočný typ prehliadky, ktorá nevodí turistov všetkými miestnosťami kaštieľa, ale sústreďuje sa len na tie, ktoré s danou témou súvisia. Vyberáme pri nej z depozitov aj veci, ktoré návštevník bežne neuvidí,“ uzatvára Mátéová.