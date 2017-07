Žitňanská: Návrhy disciplinárneho stíhania sudcov by mali prichádzať od sudcovských inštitúcii

Z principiálnych dôvodov, keď ide o otázky etiky alebo rozhodovania, by mali disciplinárne stíhanie sudcov navrhovať sudcovské orgány. Novinárom to povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ju totiž vyzvala, aby podala návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Štefana Harabina, ktorého senát opakovane zrušil odsudzujúci rozsudok nad členmi zločineckej skupiny sýkorovcov. „Ja to cítim, že to je proste zdravšie pre sudcovské prostredie, keď sa vysporiada s takýmito vecami samé,“ povedala ministerka s tým, že ona podáva návrhy na disciplinárne stíhanie väčšinou v súvislosti s prieťahmi. „Pretože máme právo viesť dohľad nad plynulosťou konaní,“ zdôraznila. Podľa ministerky by teda v spomenutom prípade mala konať Súdna rada SR, predsedníctvo najvyššieho súdu alebo jeho sudcovská rada. Ako dodala, v prípade treba tiež počkať na písomnú podobu rozsudku a preštudovať ju.

Opozičná SaS vyzvala Žitňanskú, ako aj šéfku NS SR Danielu Švecovú, aby navrhli disciplinárne stíhanie Štefana Harabina za rozhodnutie jeho senátu v prípade zločineckej skupiny sýkorovcov pod vedením Róberta L., zvaného Kýbel. Odvolací súd totiž zrušil už po druhýkrát odsudzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu. Navyše mu prípad odobral a poukázal ho Krajskému súdu v Banskej Bystrici.