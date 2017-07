Má Slovensko nového sériového vraha? V Zliechove zadržali muža, ktorý údajne štyrikrát vraždil

Drobné úlomky kostí, ktoré údajne po tomto čine zostali v popole, mal zakopať na neďalekom pozemku pri ceste. Isté je zatiaľ iba to, že policajti z Národnej kriminálnej agentúry ho zadržali spolu s priateľkou Luciou K. Obvinení nie sú z vraždy, ale zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Verzia o spálení zavraždených ľudí však vyvoláva vážne pochybnosti. Podľa odborníkov je to takmer nemožné.

Polícia zadržala muža a ženu len nedávno. „Bolo to pred dvoma týždňami, čo sem s nimi prišli prvýkrát,“ hovorí obyvateľka sídliska, na ktorom pred týždňom zhoreli policajtom tri vozidlá. „Do budovy ich nepriviedli v klasických putách, ale v takzvanom medveďovi, čo znamená, že ruky aj nohy mali spútané v reťaziach,“ tvrdí.

Neskôr sa policajti s podozrivými ešte pár dní vracali, naposledy sa tak stalo vo štvrtok. „Strávili tu dlhé hodiny… Keď ich priviedli po prvý raz, prišli s nimi pred siedmou ráno a odišli až po ôsmej hodine večer,“ dodáva svedok s tým, že počul, že malo ísť o vraha a jeho priateľku. Teda tých, ktorí mali vyčíňať v Zliechove.

Práve tam policajti prehľadávali vo štvrtok rodinný dom aj neďaleký pozemok. „Miroslav tu žil pred piatimi rokmi, nie však dlho. Dom mal iba v prenájme a po ňom tam bývali ďalší ľudia,“ hlási najbližší sused. Zadržaného Miroslava označil za čudáka, s čím súhlasí aj zvyšok dediny.

Biely dom uprostred zástavby, v ktorom mal Miroslav L. spáliť štyri telá.

Podľa ľudí sa dal oslovovať menom Imhotep a v dome žil sám, občas ho tam však prišla navštíviť žena s dvoma deťmi. „Chodil oblečený v sukni, mal na sebe zlaté reťaze a nechty mal nalakované načierno. S nikým sa nerozprával, mal dvoch veľkých psov, ktorých sa tu každý bál,“ dopĺňa.

Tomu, či mohol spáchať ohavný čin, ktorý mu pripisujú, však ľudia neveria. „Keby niečo zakopával na pozemku, tak o tom musím vedieť. Susedí predsa s tým mojím, pes šteká na každého, kto sa čo i len priblíži. Pozemok bol navyše už roky úplne zarastený burinou – samozrejme, až dovtedy, kým ho teraz nezačali prekopávať policajti,“ podotýka sused.

To, či policajti na pozemku skutočne niečo našli, tiež nie je vôbec isté. „Jedni hovoria, že vykopali kosti, iní, že nenašli nič. Nejakú zeminu balili do vriec a brali si ju so sebou,“ krčí plecami obyvateľ obce. „Keby však doma pálil mŕtvoly, museli by sme to cítiť,“ uzatvára.



O zásahu polície svedčí popol vo vreciach s označením biohazard na dvore domu.

Samotní policajti zatiaľ k prípadu žiadne bližšie informácie neposkytujú. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ich poskytneme až vo chvíli, keď to proces dovolí,“ informoval denník Pravda hovorca Prezídia Policajného zboru v Bratislave Martin Wäldl. Či niečo našli, nepotvrdil, ani nevyvrátil. Isté je, že hlina z pozemku zamierila na expertízu.

O verzii, že Miroslav mal v dome spáliť dve ženy, muža a malé dieťa, pochybujú aj odborníci. Označujú to prakticky za nemožné. „Naša pec na pálenie nebožtíkov je plynová a plne automatizovaná, čiže je to čistý oheň. Telo sa páli pri teplote minimálne od 750 až do 1 100 stupňov Celzia,“ vysvetľuje Radovan Brštiak, zodpovedný vedúci krematória v Nitre. Je podľa neho úplne nereálne, aby chcel niekto spáliť ľudské telo v peci alebo v kachliach.

To isté si myslí aj dlhoročný majiteľ pohrebnej služby v Bánovciach nad Bebravou Štefan Bartek. „V kozube ani v peci nie je taký ťah, aby tam niekto spálil ľudské telo. Nie je možné, aby to dokázal urobiť doma, navyše ani oheň nevyvinie takú teplotu, aby telo dokázalo zhorieť celé, aj s kosťami,“ spomína Bartek.

Miroslav L. a Lucia K. nie sú polícii neznámi. Zadržali ich už pred približne dvoma týždňami a obvinili ich zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby, pričom ich obeťou malo byť dieťa. Následne sa objavili informácie o údajných vraždách, ktoré mal spáchať Miroslav. Policajtom mala tieto informácie prezradiť jeho priateľka Lucia, podľa zdroja blízkeho polícii sa však Miroslav k vraždám nepriznal.

Muž mal byť vraj v minulosti súdený aj v Česku, naše úrady však túto informáciu zatiaľ nemajú. Podľa hovorcu trenčianskych súdov Romana Tarabusa však boli Miroslav L. aj Lucia K. súdení na Slovensku: „Obvinený muž bol v minulosti raz súdne trestaný pre zločin krádeže a obvinená žena bola v minulosti raz súdne trestaná za zločin lúpeže.“