Škaredý víkend vystriedajú horúčavy

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško informoval, že na celom Slovensku bolo ešte v piatok ráno veľmi chladno a v Poprade či na Štrbskom Plese dokonca zaznamenali prízemné mrazy. „Sviežo bolo v nížinách na juhozápade, v bolo Hurbanove nameraných len 8,4 stupňa Celzia, čo je na 14. júla druhá najnižšia minimálna teplota nameraná na tomto mieste od roku 1950,“ zdôraznil Faško.

Oveľa príjemnejšie teploty nebudú ani v sobotu. Bude oblačno, slnko sa objaví len zriedka a chýbať nebudú ani prehánky či občasný dážď. Len na tých najteplejších miestach Slovenska môže teplota vzduchu dosiahnuť 25 stupňov. Tam, kde zaprší, bude teplomer pod dvadsiatkou.

Nedeľa už bude o niečo príjemnejšia, oblačnosť ubudne a opäť sa začne otepľovať. Na budúci týždeň začnú teploty vzduchu opäť stúpať a už v utorok by mohli dosiahnuť tropické hodnoty. Horúci vzduch k nám príde od juhozápadu, od severnej Afriky, ale aj Španielska a Portugalska. Teplá vlna zasiahne nielen Slovensko, ale aj Nemecko, Rakúsko či Česko.

Počasie je premenlivé, hrozia prehánky. Takto prázdninujú deti v Centre voľného času na Kulíškovej ulici v Bratislave. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„Teploty sa budú postupne šplhať až k hodnotám 34 až 36 stupňov Celzia,“ odkázal milovníkom horúčav Faško. Do extrémnejších hodnôt, približujúcich sa k 40 stupňom, by sme sa však dostať nemali. Hroziť by to mohlo vtedy, ak by sa teplý až horúci vzduch udržal dlhšie.

Vzhľadom na neustále striedanie hmôt v atmosfére to však nie je vôbec pravdepodobné. Dôkazom je aj fakt, že hoci sme už takmer v polovici leta, iba dva dni boli také, keď teplota dosiahla viac ako 35 stupňov.

Pred pár dňami sa v okolí Viedne objavilo tornádo. Faško vysvetlil, že kotliny, ako je aj tá, kde leží rakúska metropola, sa môžu veľmi dobre prehrievať. Keď sa tam potom horúci vzduch strieda s chladnejším, sú vhodným miestom na výskyt búrok. Tá pondelňajšia sa zmenila na tornádo, ale nemalo dlhú životnosť. Zaniklo skôr, ako dorazilo nad naše územie.

Podľa Faška sú tornáda príznačné krátkym trvaním a zasahujú len malé územia. Vznikajú zo silných búrok zvaných superciel, ktoré sú charakteristické silným vetrom, dažďom či krúpami. Živnou pôdou pre ich vznik sú frontálne rozhrania, kde sa pravidelne vymieňajú vzduchové hmoty.

Tornádo je pre nás stále veľmi vzácnym a ojedinelým prírodným javom. Na rozdiel od susedných krajín u nás nemá dobré podmienky na vznik. Na vznik potrebuje väčšie homogénne územné celky, ktoré majú podobné prírodné vlastnosti. U nás je však krajina delená pohoriami. „Preto sa tornáda vyskytujú v okolitých štátoch častejšie ako u nás,“ uzavrel Faško.