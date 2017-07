Pod hradom Šomoška pri Lučenci upravia hranice s Maďarskom

Stane sa tak po úprave hranice s Maďarskom, ktorú slovenská a maďarská strana podpísali vlani v Amsterdame. Návrh ústavného zákona už slovenský parlament ratifikoval, na jeseň tohto roka tak má urobiť aj maďarský. Potom sa úprava hraníc môže uskutočniť.

Kým sme sa nestali súčasťou schengenského priestoru, hranica bola strážená a my sme pri každom prejazde technikou museli žiadať o povolenie na prekročenie hranice. starosta Šiatorskej Bukovinky Juraj Badinka

Podľa zmluvy medzi obidvoma štátmi má dôjsť k zámene 17,8 hektára neobývanej plochy, zväčša pri rieke Ipeľ. Zámena je reakciou na vodohospodárske úpravy v druhej polovici 20. storočia. Ich cieľom bola protipovodňová ochrana a tiež zabezpečenie vodohospodárskeho režimu pri rieke Ipeľ v súvislosti s výstavbou sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, čím došlo k výraznejším zmenám polohy koryta Ipľa.

Šiatorská Bukovinka úpravu hraníc pocíti napriek tomu, že zo zamenených 17,8 hektára sa jej katastra týka iba asi 10 árov. A práve tento kúsok zeme obci ešte pred vstupom Slovenska do schengenského priestoru spôsoboval starosti.

Náučný chodník k Šomoške sa začína zo slovenskej strany na tomto mieste v obci Šiatorská Bukovinka. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Naša obec prevádzkuje hrad Šomoška, ktorý už máme asi štyri roky aj vo vlastníctve, predtým v nájme. Ku hradu vedie z našej strany náučný chodník, je však v bezprostrednej blízkosti hranice s Maďarskom. Asi pol kilometra od začiatku náučného chodníka od nás sú tri turisticky atraktívne jazierka. Ich údržba nám trochu komplikovala život,“ hovorí starosta Šiatorskej Bukovinky Juraj Badinka.

Jazierka boli postavené na začiatku 20. storočia na chov rýb. Občas ich však treba vyčistiť od napadaných listov, konárov stromov či odpadu, ktorý zanechajú turisti. Na tieto účely sa k nim pracovníci obce potrebujú dostať traktorom či inou technikou. Využívajú ju aj pri kosení okolitých lúk. Technikou sa však po náučnom chodníku k jazierkam nedostanú, preto musia prechádzať asi stometrovým úsekom povedľa. A ten je už na maďarskej strane.

„Kým sme sa nestali súčasťou schengenského priestoru, hranica bola strážená a my sme pri každom prejazde technikou museli žiadať o povolenie na prekročenie hranice. Bolo tam veľa zbytočnej administratívy. Po vstupe Slovenska do Schengenu už hranica strážená nie je, pri prejazde nemusíme žiadať o povolenie, no stále nemáme k jazierkam iný prístup ako cez Maďarsko. Teraz sa to zmení,“ teší sa Badinka.

Starosta Juraj Badinka stojí na náučnom chodníku kúsok od územia Maďarska. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Súčasťou zámeny pozemkov s Maďarskom v katastri obce má byť práve prístupová cesta k jazierkam. Obec – hoci pôda nebude patriť jej, ale štátnym lesom – ju bude môcť aspoň udržiavať. Starosta je zvedavý, kedy sa zámena zrealizuje aj fyzicky a hraničný kameň s Maďarskom sa oficiálne posunie. Silvia Keratová z tlačového odboru ministerstva vnútra vysvetlila, že obidve krajiny tak majú urobiť do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti zmluvy.

Hrad Šomoška a náučný chodník pod ním patria k turisticky najatraktívnejším lokalitám na juhu stredného Slovenska. Vlani Šomošku navštívilo vyše 23-tisíc turistov najmä zo Slovenska, z Maďarska a Čiech. Občas tam zablúdia aj turisti z exotickejších krajín. Minulý rok nechýbali Japonci, ale ani turisti z Nového Zélandu.