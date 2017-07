Čudný IT biznis lekárov

Lekárov láka na nízke ceny aj poplatky. Vedenie komory zatiaľ nepovedalo, odkiaľ chce na to zobrať peniaze, ani koľko to bude stáť. IT odborníci varujú, že komora zavádza, pretože vytvorenie softvéru trvá dva aj tri roky a nie je to lacná záležitosť. Pochybujú tiež o garanciách komory, že lekári budú platiť menej ako dnes.

Komore prekáža, že ambulancie by mali viac platiť

Bez ambulantného softvéru lekári nemôžu ordinovať. Používajú ho na evidenciu pacientov, pri vyplňovaní receptov, výkazov, hlásia infekčné ochorenia, zdravotným poisťovniam výkony a takto komunikujú aj so Sociálnou poisťovňou, oznamujú péenky. Dnes za softvér platia dodávateľom technológií okolo 180 eur. Ide o jednorazovú sumu a rovnako vyjde aj ročný poplatok za služby a servis. IT firmy už avizovali, že poplatky pôjdu hore, pretože im pribudne robota. Počítače musia pripojiť na centrálny server, takzvaný e-Health. Ide o elektronické zdravotníctvo, v ktorom lekári budú navzájom prepojení s nemocnicami, lekárňami, diagnostickými centrami či záchranármi.

Komore, ktorej úlohou je vydávať licencie a registrovať lekárov, prekáža, že takmer desaťtisíc ambulancií by malo platiť viac. Rozhodla sa, že lekárom pripraví nový softvér. „Dodávatelia ohlásili výrazné zvýšenie cien, pretože sú nútení doprogramovať svoje staršie softvéry o nové časti. Naši členovia sa okamžite začali obracať na komoru s požiadavkou o hľadanie riešenia,“ povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár.

List lekárom: Chceme vás ochrániť pred navyšovaním platieb

Softvér chce prevádzkovať komora. Kollár tvrdí, že si najskôr urobili medzi členmi prieskum a viac ako 90 percent sa podľa neho vyslovilo za nový počítačový systém. Prieskum spočíval v rozposlaní listu mailom všetkým členom. Lekárov sa pýtali, či by súhlasili s novým softvérom, ktorý bude stáť oveľa menej peňazí. Komora tiež prízvukovala, že dodávatelia IT technológií idú zvyšovať poplatky až do výšky sto percent. „Slovenská lekárska komora sa rozhodla chrániť vás pred nezmyselným navyšovaním platieb za zastaraný softvér. Na základe tohto rozhodnutia má SLK záujem vytvoriť jednotný ambulantný softvér, na ktorý sa dá pripojiť odkiaľkoľvek,“ píše v liste lekárom, ktorý má denník Pravda k dispozícii, sekretariát komory.

Komora chce podľa listu garantovať jednotnú kúpnu cenu softvéru aj ročný poplatok za licenciu pre všetkých svojich členov. Za technickú podporu by ambulancie platili päť eur mesačne. Teraz je to približne od 12 do 15 eur mesačne. Lekárska komora nereagovala na otázky, či nie je teraz neskoro začať s vývojom novej technológie, koľko bude takáto novinka stáť a z akých peňazí ju bude financovať.

Zdravotník: Nemajú vyriešené financovanie

Zdravotník z prostredia komory, ktorý si neprial zverejniť svoje meno, uviedol, že momentálne komora ešte nič nemá. „Zatiaľ si robili prieskum, koľko lekárov by prešlo na ich softvér. Takisto nemajú vyriešený ani spôsob financovania. Cena vývoja nového softvéru by sa oplatila, ak by ho neskôr používalo aspoň tisíc užívateľov. Padol tiež návrh, že by ho finančne mohli dotovať lekári, ktorí ho neskôr budú využívať,“ povedal zdravotník.

Pediater a člen lekárskej komory Mário Moro z Cífera hovorí, že so súčasným stavom poskytovania IT služieb je spokojný. „Robím s počítačom už 25 rokov, mám s tým skúsenosti a nemenil by som to. Iný softvér u mňa nepripadá do úvahy,“ uviedol Moro s tým, že mu vyhovujú aj súčasne poplatky.

Ľudia z IT spoločností krútia hlavou

IT spoločnosti, ktoré pre ambulancie vytvorili softvéry a poskytujú im technickú podporu viac ako dvadsať rokov, nad aktivitou lekárskej komory krútia hlavou. Lekárov upozorňujú, aby sa nedali dobehnúť. „Dnes sú tie ceny také, aké sú, mesačne to vychádza na 12 až 15 eur, a päť eur je podľa mňa podvod, alebo to bude komora ešte dotovať,“ myslí si konateľ spoločnosti Medicom Software Púchov Vladimír Kováč, ktorý vytvoril ambulantný softvér a stará sa o 3 500 lekárov. Aj keď má podľa neho komora nejaké investície na rozbehnutie a určitý čas bude lekárov dotovať, neskôr to v takejto forme udržateľné nebude a ceny budú musieť ísť hore. „Preto si myslím, že lekárska komora lekárov zavádza. Po 25 rokoch práce v odbore viem, o čom hovorím,“ povedal Kováč. Dodal, že v susednom Česku sú poplatky trikrát vyššie.

Podľa Kováča nebude jednoduché, aby spoločnosť, ktorá nemá skúsenosti s tým, ako fungujú ambulancie po technickej stránke, mohla garantovať ľahké a jednoduché pripojenie k e-Healthu. „Som si stopercentne istý, že aj keď bude mať k dispozícii tím veľmi schopných odborníkov, tak bude trvať dva-tri roky, kým dokáže robiť to, čo náš softvér,“ dodal odborník.

„Lekári by mali zvážiť, či cena je jediné a rozhodujúce kritérium pri výbere ambulantného informačného systému. Ak nie, určite by na túto ponuku v súčasnosti nemali pristúpiť,“ povedal Sviatoslav Molnár, riaditeľ divízie pre lekársky systém Adam medzinárodnej softvérovej spoločnosti CompuGroup Medical Slovensko, ktorá je zameraná na oblasť zdravotníctva. Cenu vývoja nového softvéru Molnár nedokáže aktuálne odhadnúť, vyžaduje si to podľa neho hlbšiu analýzu. „Isté je, že doterajšia prácnosť pri vývoji existujúcich informačných systémov sa pohybuje rádovo v desiatkach aj viac než sto človekorokov,“ skonštatoval. Molnár ďalej dodal, že pri cene ponúkanej technickej podpory je otázne, čo všetko táto cena zahŕňa.

Pri poskytovaní služieb pre ambulancie sú podľa neho potrebné nielen programátorské práce. Okrem nich treba klásť veľký dôraz na sledovanie zmien legislatívy a správnu metodiku. „Mesačná kategorizácia liekov, e-Health, nové elektronické služby zdravotných poisťovní, pravidelne sa meniace štatistiky sú príkladom neustálych zmien a požiadaviek, na ktoré musí dodávateľ ambulantného informačného systému, ako aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti reagovať,“ vysvetlil. Svojim zákazníkom poskytujú za cenu asi 180 eur ročne aj telefonickú podporu v pracovnom čase, bezplatný vzdialený servis cez internet. „Sú to služby, ktoré naši zákazníci veľmi intenzívne využívajú a hodnotia ako dôležité. Tieto služby nie je možné v takomto rozsahu poskytovať za platbu päť eur mesačne,“ zdôraznil Molnár.

Odmietol tvrdenie komory, že existujúci ambulantný softvér „pracuje bez problémov pod najnovšími operačnými systémami, úspešne prešiel procesom overenia zhody, a teda spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému,“ dodal s tým, že ho pravidelne technologicky inovujú. Dnes majú na trhu už štvrtú generáciu informačného systému pre lekárov. „Zároveň pracujeme na vývoji nového, modernejšieho softvéru, ale aj po jeho nasadení budeme približne osem rokov podporovať naše aktuálne produkty,“ uzavrel Molnár.

Poplatky plánujú zvýšiť s rozšírením e-Healthu

Počítačové firmy plánujú zvýšiť poplatky lekárom za softvér len vtedy, keď začnú zapájať ďalšie komponenty súvisiace s e-Healthom, napríklad e-recept a e-preskripciu. Na základe nich bude mať lekár lepší prehľad o tom, aké lieky pacient užíva, či mu niektoré kombinácie liekov nezhoršujú zdravotný stav, recepty si lekárnici stiahnu v počítači. Podľa firiem pôjde o nové náklady, z ktorých sa časť premietne aj do výdavkov lekárov.