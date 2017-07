Chaos, panika a kilometrové obchádzky - uzavreli Strečno

Frekventovaný úsek popod Strečno museli cez víkend definitívne uzavrieť. Dôvodom je kritická geotechnická situácia na skalnom bloku, paradoxne v časti brala, ktorá nie je sanovaná. Na cestu priamo pod nebezpečnou skalou naviezli tony štrku a bralo musia hydraulicky strhnúť, inak by sa zrútilo samo. Štandardná cesta zo Žiliny do Martina popod Strečno meria 29 kilometrov, obchádzková trasa však až 73 kilometrov. Kamióny to majú ešte komplikovanejšie, ich šikana vedie až cez Donovaly.

Autá premávajú obchádzkovou trasou vedúcou cez Terchovú, kde sa výrazne zhustila doprava. „Je to strašné, nedá sa prejsť ani z jednej strany cesty na druhú, tak husto tu jazdia autá,“ sťažuje sa mladá mamička Jana (25).

Mimoriadna vlaková doprava v pondelok fungovala s veľkými problémami a železničná stanica v Žilne sa ráno plnila hromžiacimi ľuďmi. "Meškám približne pol hodiny a začiatok rannej zmeny nestihnem. Zajtra preto budem musieť vstávať o hodinu skôr, lebo v robote mi neskoré príchody nikto dlhodobo tolerovať nebude,“ hnevá sa Renáta Jackulíková z Vrútok.

Práce sa naplno rozbehli už počas uplynulého víkendu. Na úsek, kde sa predpokladá, že by mohol byť dopad blokov z následnej deštrukcie najsilnejší, začali navážať štrk v hrúbke zhruba jedného metra. „Pripravili sme bočnú ochranu formou bariér, aby sa materiál nesypal do Váhu, a demontovali sme aj drevené palisády, ktoré by boli s najväčšou pravdepodobnosťou poškodené,“ vysvetľuje projektový manažér sanačnej firmy Branislav Prelovský.

Na cestu naviezli štrk, aby ju ochránili, keď na ňu dopadne skala.

So štartom odstraňovania poškodeného brala chceli začať už v pondelok večer. Prelovský vraví, že rátajú s viacerými alternatívami, ako sa skala bude správať. „Keď do nej začneme zasahovať, možno pôjde naraz dole celá, čo by sme však neboli radi. Ani druhý extrémny prípad, že to pôjde, naopak, veľmi ťažko, však tiež nie je vôbec pozitívny. Takže dúfame, že sa bude diať niečo medzi tým,“ približuje Prelovský.

Kamene chcú zo skaly odťažovať po častiach. Prelovský si však netrúfa odhadnúť, koľko času im to zaberie. V prípade, že sa bralo začne drobiť, predĺži sa čas jeho sanácie, ak však spadne naraz, ako ochrana cesty pred poškodením má poslúžiť štrk navezený na vozovku. „Asi by aj tak došlo k nejakej komplikácii. Závisí to od toho, kam by skalný blok dopadol. Ak by to bolo príliš na kraji, mohlo by to narušiť oporný múr,“ hodnotí.

Pádom teraz paradoxne hrozí skala, ktorá podľa Prelovského ani pôvodne nemala byť sanovaná. To, že je poškodená, zistili až neskôr. „Bolo to v čase poslednej uzávery, pre väčšie zrážky, ktoré spadli. Predišli sme tak viac-menej náhodne obrovskému nešťastiu,“ uzatvára Prelovský.

Cesta pod Strečnom skomplikovala život nielen ľuďom, ktorí sa prepravujú do práce, ale aj dovolenkárom. Napriek zákazovým značkám a jednoznačne vyznačeným úsekom sú vodiči zmätení a na ceste pod hradom vládne totálny chaos. Na pomoc zdeseným a rozrušeným motoristom je od v pondelok na mieste aj Andrej Jankulár (16), ktorý im vysvetľuje, kadiaľ vedie obchádzková trasa.

„Okrem množstva kamiónov chodí aj veľa osobných áut. Ľudia sú nahnevaní, dezorientovaní, nevedia, kadiaľ majú ísť – ani čo majú robiť. Slovákov je menšie percento, veľké problémy majú cudzinci, ktorí si nevedia preložiť značky informujúce o obchádzke. Tým musím podrobnejšie vysvetľovať, čo presne majú robiť,“ hovorí Andrej.

Horolezci na skale, ktorá sa aktuálne rúca - na ceste pod ňou je navezený štrk.

Ten potvrdil, že viacerí nervózni ľudia naňho sem-tam aj pomerne ostro vyletia. Nie je to veru med lízať. „Dnes tu budem šesť hodín a predpokladá sa, že tu budeme bývať aj v noci,“ pridáva.

Popod Strečno teraz neprejde vôbec nik, ani sanitka či dokonca hasiči. Problém dopraviť sa do práce majú aj zamestnanci veľkých závodov. Najväčší zamestnávateľ v Tepličke nad Váhom, Kia Motors Slovakia, vyriešil celú situáciu tým, že svojich pracovníkov dochádzajúcich z Martina privezú autobusy na vlakovú stanicu do Vrútok.

„Uzávierka Strečna znamená pre našu spoločnosť výrazné komplikácie a zvýšené náklady. Takmer 1 000 našich zamestnancov dochádza do práce práve z regiónu Turca,“ informoval hovorca Kie Jozef Bačé. "Dnes sa nám podarilo pre nich zabezpečiť mimoriadne vlaky, ktoré ich budú prepravovať počas celého týždňa na všetky tri zmeny,“ zdôraznil.

To, kedy cestu popod Strečno opäť otvoria, je zatiaľ vo hviezdach. „Predpoklad trvania úplnej uzávery je do 30. júla,“ vyhlásil prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. „Na dôležitých miestach bude nepretržite v pozornosti hliadka polície,“ uzavrel.