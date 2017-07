Zastavená cesta pod Strečnom rozhádala Kysuce s Oravou

Žilinský krajský dopravný inšpektorát rozhodol o spustení kamiónovej dopravy z Oravy cez Kysuce. Doprava by mala byť spustená o 16:00. To pobúrilo starostu obce Stará Bystrica a poslanca NR SR Jána Podmanického.

Po jeho intervencii bude ešte jedno mimoriadne rokovanie. Podmanický pre agentúru SITA povedal, že ide o nehorázny postup poza chrbát občanov Kysúc. „Urobili to poza chrbát starostov obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou a Krásno nad Kysucou. Na tomto rokovaní sa zúčastnil aj poslanec NR SR z Oravy Igor Janckulík (Most-Híd), no mňa ako poslanca z Kysúc nikto nezavolal,“ vyhlásil Podmanický s tým, že považuje tento postup za tak arogantný, že ak sa nezačne o tomto probléme rokovať za stolom, vyzve všetkých starostov a občanov do tvrdej blokády cesty medzi Kysucami a Oravou.

Janckulík na sociálnej sieti oznámil, že už len veľmi málo chýbalo, aby autodopravcovia nezablokovali cestu medzi Oravou a Kysucami. „Je zarážajúce, že kompetentní pri riešení obchádzkových trás pre uzavreté Strečno vôbec neriešili kamionistov z Oravy. Teraz sú odkázaní na 350 km obchádzku cez Trenčín,“ napísal Janckulík s tým, že jednoduché riešenie by bolo pustiť kamionistov cez Oravskú Lesnú smerom na Kysuce. „Určite tých pár dní, kým sa nepustí Strečno, by obyvatelia Kysúc vydržali. Sú obce na Slovensku, kde dennodenne jazdia stovky kamiónov,“ zdôraznil. Janckulík na 14:00 do Námestova zvolal zástupcov autodopravcov z Oravy a zástupcov podnikov, ktoré napríklad vyrábajú diely pre automobilku Kia a obchádzku majú 350 km. „Nevidím dôvod, aby sa k tomu vyjadrovali obce, ide o cesty, ktoré patria pod vyšší územný celok a Slovenskú správu ciest,“ uviedol Janckulík pre agentúru SITA.

Od nedele je uzavretá cesta prvej triedy I/18 v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou. Predpokladaná dĺžka uzávierky je do 30. júla. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí aj pre chodcov a cyklistov.