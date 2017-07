Situácia sa pre Strečno dramatizuje - hrozí blokáda ciest

Celá Stará Bystrica je preto na nohách, keďže dosiaľ tam bol vjazd takého typu dopravy úplne vylúčený. Ak kamióny nestopnú kompetentní, sú rozhodnutí zastaviť ich starostovia. Ako inak, blokádou ciest.

Frekventovaný úsek popod Strečno museli cez víkend definitívne uzavrieť. Dôvodom je kritická geotechnická situácia na skalnom bloku v časti brala, ktoré nie je sanované. V pondelok priviezli na cestu pod bralo tony štrku, aby tak ochránili vozovku pred poškodením, keď na ňu dopadnú kusy skaly, ktoré chcú hydraulicky strhnúť.

„Očistilo sa to a momentálne vkladajú do puklín vankúše. Niečo padá, ale zatiaľ ešte nevieme, ako sa to bude správať. Zatiaľ spadli iba približne štvrťkubíkové bloky, ale to je len dôsledok čistenia pri otváraní pukliny. Ozajstné práce, pri ktorých sa dostaneme priamo na kritické miesta, sa začínajú až teraz,“ povedal projektový manažér sanačnej firmy Branislav Prelovský.

Prvý výraznejší kus by podľa neho mohol byť z nebezpečného brala odstránený už dnes. „Je to možné, ale uvidíme, ako to bude reagovať,“ spomenul.

Uzavretá cesta popod Strečno znamená výrazné dopravné obmedzenia. Štandardná cesta zo Žiliny do Martina meria 29 kilometrov, obchádzka cez Terchovú však až 73 kilometrov. Kamióny mohli dosiaľ Strečno obchádzať cez Donovaly, čím sa im cesta nesmierne predĺžila – a to až o 284 kilometrov.

Ak sa totiž vodiči chcú dostať zo Žiliny do Martina, musia ísť do Trenčína a odtiaľ na Banskú Bystricu. V prípade, že by kamióny išli tadiaľ, prešli by 203 kilometrov. Momentálne je najkratšia povolená obchádzka cez Kľačno, s dĺžkou 113 kilometrov. Ani tu však ešte kamióny nemajú zďaleka vyhrané.

„Predražuje sa doprava, obchádzka cez Trenčín, je to nehorázne veľa kilometrov. Najkratšie je to zatiaľ cez Kľačno, čo je ešte stále povolené, ale tam je problém so šírkou cesty. Ledva sa tam zmestia dva kamióny vedľa seba. To, že je uzavreté Strečno, nás teda zdržuje nielen časovo, ale aj finančne. Nič iné teraz nerobíme, len sa dookola dohodujeme na tom, aby dopravcovia neboli nijako finančne postihovaní,“ vyhlásila dispečerka spoločnosti NAD (Nákladná automobilová doprava) Martin Renáta Škodová.

O povolení kamiónovej jazdy cez Starú Bystricu však nechcú počuť ani starostovia dotknutých obcí. „Problém nastal v našej obci i v celej Bystrickej doline. Rozhodnutie sa už malo vydať, ale nik zo starostov obcí na žiadne rokovanie prizvaný nebol. Protestujeme, nepáči sa nám, že sa tu niektorí úradníci rozhodli poza náš chrbát takto výrazne zasiahnuť do života našich obcí,“ zdôraznil primátor Starej Bystrice Ján Podmanický.

Práve z tohto dôvodu podľa neho aj hneď zvolali zasadnutie starostov Bystrickej doliny, na ktoré pozvali aj zástupcov štátnej správy na čele s veľvyslancom rýchlostných ciest na Slovensku a poslancom Národnej rady Igorom Janckulíkom a kompetentných orgánov.

„Ak by sa malo rozhodnúť o nás bez nás, teda bez toho, že by sme boli informovaní o spustení kamiónovej dopravy cez naše obce, sme pripravení ísť až do blokády cesty a protestov,“ zdupľoval Podmanický.