Vojaci v Novákoch museli muníciu reklamovať

„Výrobca dodal inú muníciu, ako si rezort obrany objednal, bol tam iný kaliber. Keďže bola ešte v záručnej lehote, tak ju reklamovali,“ uviedol zdroj Pravdy z prostredia rezortu obrany.

Trestné oznámenie o tom, že s muníciou v Novákoch nie je niečo v poriadku, dostal vyšetrovateľ v Prievidzi na stôl ešte v máji. Vec postúpil vojenskej polícii v Trenčíne na disciplinárne konanie. Spis si však vyžiadala Krajská prokuratúra v Trenčíne.

„Vyžiadali sme si kompletný spis za účelom preskúmania zákonnosti uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru,“ povedal v utorok Pravde hovorca prokuratúry Marián Sipavý.

V muničných skladoch prebieha kontrola, minister obrany Peter Gajdoš ju nariadil po tom, čo sa zo skladu v Trenčíne stratili granáty a protitankové strely. Ďalším prípadom bolo zmiznutie munície v sklade v Sklenom pri Martine, kde malo chýbať 300-tisíc kusov nábojov, podľa informácií Pravdy ich chýbalo 200-tisíc.

Hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková uviedla, že v histórii ozbrojených síl nebola nikdy realizovaná dôkladná fyzická inventarizácia, „Preveruje sa sto percent zásob naraz. O priebežných záveroch pravidelne informujeme orgány činné v trestnom konaní,“ povedala hovorkyňa. Podľa nej objekty skladov od roku 2006 strážia civilní zamestnanci.

Bývalý náčelník generálneho štábu armády Peter Vojtek si myslí, že nezrovnalosti v munícii sa odhaľujú preto, že minister obrany úplne zmenil systém kontroly.

„Otvárajú každú jednu debničku zaradom, predtým sa kontroly robili náhodne, je percentuálne stanovené, koľko debničiek sa musí otvoriť, čiže nekontrolovali sa všetky,“ povedal Vojtek s tým, že zamestnanci si to mohli aj zľahčovať. Po skončení inventarizácie podľa neho môže takýchto prípadov vyplávať na povrch ešte viac.

To, že náboje chýbajú, považuje za nepoctivú prácu tých, ktorým sklady patria. „Vstup do skladov je presne regulovaný, je jasné, kto tam vošiel, existujú denníky, kde sa to zapisuje, ako bola vykonaná kontrola, kto tú kontrolu vykonal,“ vysvetlil. Nezrovnalosti pri inventarizácii mohli podľa neho vzniknúť zlou evidenciou, nevylúčil ani krádež.