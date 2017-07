Bíreš: Výpadok tovarov nehrozí

Premiér Robert Fico ako možné dočasné opatrenie navrhuje, aby sa v prípade potravín dvojakej kvality z krajín EÚ dostali do verejného stravovania len slovenské produkty. Nehrozí nám výpadok potravín?

Keď sme pre brazílske mäso zastavovali hydinové mäso, tiež boli podobné otázky. A naši hydinári to dokázali v pohode nahradiť. Treba si uvedomiť, že my sme suroviny, ako je napríklad mäso, netestovali. Testovali sme výrobok z neho. Aj štáty, ktoré nedávno zverejnili výsledky. Nikto z nich suroviny neposudzuje, posudzuje sa len hotový výsledok.

Preto keď si zakontrahujeme našich výrobcov cez obchodné zmluvy, že majú vyrobiť o toľko a toľko viac, tak si myslím, že to budú vedieť zabezpečiť. Suroviny totiž môžu použiť domáce slovenské alebo si ich môžu doviezť.

Hovädzie mäso na Slovensku a v Rakúsku je to isté, rozlišuje sa možno na základe plemena či spôsobu chovu, ale štandardy mäsa má rovnaké. Čiže keď si takto výrobcovia zabezpečia suroviny, výrobky v takom množstve, v akom je to potrebné, dokážu vyrobiť. Nemyslím si preto, že by u nás hrozil výpadok nejakej potraviny. Len nebudeme piť Coca-Colu s izoglukózou, priemyselným cukrom z kukurice, ale s kvalitným ovocným a hroznovým cukrom.

Čo by to v praxi znamenalo pre našich výrobcov?

Pokiaľ by mali vyšší odbyt, slovenským výrobcom potravín by sa zlepšila ekonomika. Malo by to pozitívny vplyv na nich a takisto aj na slovenskú ekonomiku. Treba však brať tiež do úvahy, že pohyb potravín je na základe európskej legislatívy voľný.

To premiér aj priznal. Nemôže to potom viesť k zhoršeniu postavenia Slovenska v EÚ?

Premiér to myslel určite tak, že my ako dozor môžeme zakázať predaj výrobku alebo ho pozastaviť, ale musí byť na to dôvod. Nemôžeme povedať paušálne, všetko zastavujeme.

Aj teraz bežne zastavujeme predaj výrobkov, ale len tých, ktoré nespĺňajú podmienky zdravotnej bezpečnosti či podmienky kvality, ako to bolo v prípade brazílskeho mäsa. Čiže tieto potraviny dvojakej kvality by sme mohli dočasne zastaviť na základe porušení a nedostatkov.

Aké opatrenia by mala Európska komisia prijať, aby sa táto situácia vyriešila?

Treba prijať novú legislatívu, aby tento fenomén dvojakej kvality nefungoval na európskom trhu. To znamená, že výrobok rovnakého označenia, od rovnakého výrobcu, v rovnakom obale musí byť rovnaký aj vo svojom zložení všade.

Zákony by mali zabrániť tomu, aby sa rozlišoval západný a východný trh. Myslím si, že snaha krajín presadiť zmenu bude úspešná. Výsledkov sa zhromažďuje dostatok. Naše zistenia by mali doplniť aj Bulhari, Rumuni, Slovinci či Chorváti. Komisia, pokiaľ bude mať takéto dôkazové materiály, musí začať konať.

Výrobcovia tvrdia, že napríklad vo Veľkej Británii je väčší dopyt po sladších chutiach v mliečnych výrobkoch, v Rumunsku zas očakávajú pri produktoch výraznejšie farby. Ako vnímate argumenty výrobcov, že kvalita výrobkov závisí od spotrebiteľských návykov?

Myslím si, že pokiaľ by to tak malo byť, nech ide o iný výrobok. Keď si kúpite čokoládovú tyčinku Snickers, tá musí byť všade rovnaká. Pokiaľ tam niekto pridá viac kakaa alebo z neho uberie, tak potom to už nie Snickers, to je už iný výrobok a podľa toho by to malo byť aj rozlíšené.

Spotrebiteľ si cielene kupuje túto tyčinku, to znamená, že regionálne chute sú niekedy zavádzajúce a niekto to zneužíva. Zahraniční výrobcovia boli aj u nás v laboratóriách a uznali, že áno, výsledky zistení sú pravdivé. Niektorí zmenili od toho času na danom výrobku obal, teda ho preznačili a dali to do súladu.