Počasie si pre nás chystá tretiu vlnu horúčav

Horúčavy sa vracajú. V plnej sile prepuknú práve v stredu a prinesú so sebou nielen teploty do 35 stupňov Celzia, ale aj tropické noci. Na pozore by sa však mali mať aj dovolenkári, silné búrky ich môžu zastihnúť nielen na horách.

S tohtoročným letom je to zatiaľ ako na hojdačke. Na svoje si prídu milovníci vysokých teplôt, ale aj tí, ktorí ich nemajú až tak radi. Po mierne chladnejších dňoch opäť nastúpi výrazné oteplenie. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško hovorí o tretej vlne horúčav tohto leta.

Faško vraví, že najvyššie teploty sa očakávajú už v stredu a aj vo štvrtok. Podľa neho nám hrozí až 35 stupňov Celzia. „Veľa takých dní, kedy by teploty dosiahli tieto hodnoty, sme tu počas tohto leta nemali. Prvýkrát to bolo v júni a potom ešte raz v priebehu júla. Na to, aby bolo hoci aj 38 stupňov a viac, je potrebné, aby predtým, aspoň dva týždne, stabilne prúdil teplý vzduch. Teraz to nikdy tak dlho netrvá, čo je výhoda,“ tvrdí Faško.

Mierne si vydýchneme pravdepodobne až počas nadchádzajúceho víkendu. „V piatok sa sem priblíži frontálne rozhranie od západu, ale malo by sa rozpadávať a strácať svoje pôvodné vlastnosti, takže na začiatku víkendu by malo nastať isté zmiernenie horúčav. V nedeľu a v pondelok teploty znovu narastú, ale okolo utorka by malo konečne nastať ochladenie,“ vysvetľuje Faško.

Slnečné a teplé počasie využili viacerí Bratislavčania na oddych pri Veľkom Draždiaku. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ten v znamení nástupu vysokých teplôt nabáda k obozretnosti a razom poukazuje na možné nástrahy leta, akými sú búrky, krúpy či silný vietor. „Toto je žiaľ aj teraz aktuálne. Riziká to sú, pretože sme v období vrcholného leta a podobným javom sa v tomto ročnom období skrátka nevyhneme,“ upozorňuje klimatológ s tým, že silné búrky sa zrejme privalia v pondelok večer, v utorok a v stredu.

Faško preto vystríha aj turistov na horách. „Určite by som bol veľmi ostražitý. Odkazujem im, aby sa snažili odísť z najexponova­nejších častí vysokohorských túr už pred popoludním. Ak sa teda rozhodnú ísť na štíty či hrebene, nech vyrazia už v čase východu slnka, aby to stihli s návratom ešte predtým, ako ich prekvapia búrky,“ uzatvára klimatológ.

Pred nastávajúcimi horúčavami varuje aj Úrad verejného zdravotníctva. „Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, k zvýšenej únave a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až vracaním,“ vyratúva hlavný hygienik Ján Mikas.

Ten zdôrazňuje, že počas vysokých teplôt je potrebné dodržiavať niekoľko základných zásad. Prvou je dôsledne dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre obyčajnej, čistej vody. Nevhodné sú nápoje s obsahom kofeínu, cukru, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezarátavajú malinovky, pivo, alkohol ani káva. Rovnako dôležitá je aj strava. Tá by v lete mala byť iba ľahká, stráviteľná a s nižšou energetickou hodnotou.

Ďalšou zásadou je vzdušné oblečenie svetlých farieb z prírodných materiálov. Syntetika je nevhodná, pretože neumožňuje odparovanie potu. Dôležitá je aj ochrana očí kvalitnými slnečnými okuliarmi a pokrývka hlavy. Na priame slnko sa vôbec neodporúča chodiť. „V prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa treba od desiatej do šestnástej hodiny zdržiavať na tienistých miestach,“ pridáva Mikas. Pri opaľovaní je nutné používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením.

Jún na Slovensku bol historicky druhým najteplejším od roku 1951, v Hurbanove aspoň od roku 1900. Najvyššiu teplotu nameral Slovenský hydrometeorologický ústav v Blahovej (okres Dunajská Streda), kde bolo 22. júna 35,1 stupňa Celzia. Najnižšia teplota (okrem vysokých horských polôh) bola 2. júna v Červenom Kláštore v okrese Kežmarok, a to 0,9 stupňa.

Absolútne najnižšia teplota sa však vyskytla 16. júna na Lomnickom štíte, kde namerali –3,5 stupňa. Ako teplotne silne nadnormálny hodnotí SHMÚ celý prvý polrok 2017. Vzhľadom na nedostatok zrážok bol ďalším výrazným rysom uplynulého mesiaca prehlbujúci sa vlahový deficit na západnom a juhozápadnom Slovensku.