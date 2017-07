Prieskum: KDH predbehlo Most-Híd, Smer na špici

Ak by sa voľby do NR SR konali na prelome mája a júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 28,5 percenta hlasov.

Nasledovala by Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 15,5 percenta a do prvej trojky najsilnejších strán by sa dostala aj Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 11,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, ktorý robila od 15. mája do 11. júna na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov. Predpokladané zisky strán sú zaokrúhlené na pol percenta. Výsledky prieskumu agentúre SITA poskytol Michal Mislovič zo spoločnosti MEDIAN SK.

Za národniarmi nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,5 percenta opýtaných, na piatom mieste s podporou osem percent by sa umiestnila Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariána Kotlebu. Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) by získalo 6,5 percenta hlasov a Most-Híd by skončil na siedmom mieste so šiestimi percentami hlasov. Zhodne, po päť percent hlasov by získalo hnutie Sme rodina – Boris Kollár a Strana maďarskej komunity. Strana Sieť by získala podporu 1,5 percenta opýtaných.

Podľa prieskumu by určite išlo voliť 35 percent respondentov, 17 percent opýtaných by skôr išlo voliť, 4 percenta odpovedalo „skôr nie“ a 42 percenta by určite neišlo voliť. Ešte sa nerozhodlo 2,5 percent opýtaných respondentov.