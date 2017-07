Prípad Lipšicovej autonehody ide na súd

„Dozorový prokurátor po preštudovaní spisového materiálu podal na Okresný súd Bratislava III dňa 18. júla obžalobu na obvineného Daniela L. pre prečin usmrtenia,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek. Prípad dostal sudca Juraj Kapinaj, ktorý si talár oblieka iba dva mesiace.

Lipšic ešte začiatkom mája plánoval s prokurátorom uzavrieť dohodu o vine a treste. V takom prípade by sa mu trest znížil o jednu tretinu. Dohoda sa na pokyn Generálnej prokuratúry neuskutočnila. Jej podmienkou je priznanie sa ku skutku, a to expolitik podľa nej neurobil. V prípravnom konaní mal priznať prekročenie povolenej rýchlosti a aj to, že sa nevenoval dostatočne šoférovaniu. Lipšic síce vyjadril ľútosť, ale to nie je podľa prokuratúry priznanie.

Navyše, Krajská prokuratúra v Bratislave vydala ešte vlani pokyn, aby prokurátori pri nehodách, keď na priechode zomrie chodec, ukladali v prípadoch svedčiacich v neprospech páchateľa nepodmienečný trest odňatia slobody.

Lipšicova advokátka Eva Mišíková predvčerom uviedla, že rešpektujú rozhodnutie prokuratúry o podaní obžaloby. „Prokuratúra odmietla uzavrieť dohodu o vine a treste a, samozrejme, zúčastníme sa hlavného pojednávania, nič iné sa v tomto smere nedá robiť,“ povedala Mišíková. Výškou trestu sa advokátka odmietla zaoberať. „Na hypotetické otázky nebudem reagovať, pretože okolnosti a dôvody, pre ktoré sa ukladá trest,sú presne stanovené v Trestnom zákone. Nebudem hovoriť ani o našich očakávaniach,“ dodala.

Advokát poškodenej rodiny obete Ladislav Kuruc si myslí, že teraz je na rozhodnutí súdu, ako prípad skončí a tiež, ako sa k prípadu postaví samotný obžalovaný Lipšic. „Súd môže prijať obžalobu, alebo ju môže odmietnuť,“ povedal Kuruc. Ak ju odmietne, prokurátor môže dať sťažnosť a rozhodovať bude krajský súd, a prípad sa podľa neho bude naťahovať. „Keď súd obžalobu prijme, bude otázka, ako sa pán Lipšic zachová. Aj na súde môže uzatvoriť dohodu o vine a treste, ale prokurátor ju môže odmietnuť,“ doplnil advokát. V takom prípade bude pokračovať hlavné pojednávanie.

Kuruc ďalej povedal, že poškodení si uplatnili náhradu škody pozostávajúcu z trov konania, nákladov na pohreb, urnu, šaty, kar, ktoré Lipšic dodnes neuhradil. Advokát nevedel presne uviesť, o koľko peňazí ide.

Daniel Lipšic zrazil 72-ročného chodca v septembri minulého roka vo večerných hodinách na Vajnorskej ulici v Bratislave, keď muž prechádzal cez cestu. Senior zraneniam v nemocnici podľahol. Z nehody existuje videozáznam priemyselnej kamery umiestnenej na protiľahlej budove, ktorý unikol na verejnosť. Po nehode sa Lipšic vzdal poslaneckého mandátu.

