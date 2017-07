Nezamestnanosť bola v júni na historickom minime, začína sa už 'magickou šestkou'

Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,55 percen­tuálneho bodu. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Keby do toho nevstupoval štát, myslím, že takéto výsledky by sme nedosiahli. premiér Robert Fico

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 187 997 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti máju ide o pokles o 12 394 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 68 618 osôb.

„Sme konečne s magickou šestkou na začiatku,“ uviedol na tlačovej besede premiér Robert Fico. Ako zdôraznil, Slovensko nikdy vo svojej histórii nemalo takúto nízku mieru nezamestnanosti. „Zdá sa, že krajine sa darí a ešte sa má dariť,“ povedal predseda vlády. Miera nezamestnanosti podľa neho na Slovensku klesá aj vďaka aktivitám rezortu práce a sociálnych vecí.

„Keby do toho nevstupoval štát, myslím, že takéto výsledky by sme nedosiahli,“ tvrdí Fico. Podľa neho ide o údaje, ktoré nemožno poprieť.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,14 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,55 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,88 percen­tuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v júni 221 933 osôb. Medzimesačne je to pokles o 15 001 osôb, v porovnaní s júnom vlaňajška je to menej o 77 494 ľudí.