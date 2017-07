Tragické leto za volantom

Čo deň, to život človeka. Letné prázdniny za prvých 19 dní vydali smutnú bilanciu, na slovenských cestách pri dopravných nehodách zahynulo devätnásť ľudí. Mimoriadne tragický bol utorok 11. júla so štyrmi obeťami. Vlani za rovnaké obdobie prišlo o život 17 ľudí. Pod nešťastia sa podpísali rýchla jazda, alkohol a nepozornosť. Na alarmujúci vývoj polícia reaguje nasadením väčšieho počtu policajtov a častejšími kontrolami.

Kým minulý rok boli obeťami viac motocyklisti, teraz sú to vodiči a spolujazdci v autách. Najhoršie z regiónov dopadol Trnavský kraj, kde o život prišlo päť ľudí. Dopravný analytik Ján Bazovský upozorňuje najmä na nepozornosť, ktorá je najčastejšou príčinou dopravných nehôd hlavne v lete. Preto si šoférovanie v tomto ročnom období vyžaduje iný spôsob jazdy. „Je dobrý stav vozoviek a poveternostných podmienok. Vodiči majú preto tendenciu jazdiť rýchlejšie. Cesta ich k tomu zvádza. Nemožno však zabúdať na pozornosť. Negatívne ju ovplyvňuje aj monotónnosť dlhších výletných jázd, pričom často zabúdame na potrebné prestávky. V lete tiež nie sme v takom strehu ako v zime,“ povedal Bazovský. Pripomenul, že proti nepozornosti málo zmôže aj polícia, rozhodujúcim faktorom sa preto stáva kvalita, plynulosť a prejazdnosť ciest.

Zatiaľ najčernejším dňom bol 11. júl. V okrese Dunajská Streda zomreli pri dvoch nehodách štyria ľudia v priebehu niekoľkých hodín. Najprv sa stala pre mladých ľudí osudnou nočná jazda neďaleko obce Kvetoslavov. Auto prešlo do protismeru, dostalo sa mimo cesty, potom narazilo do stromu. Dvom spolujazdcom na zadných sedadlách, 17-ročnému dievčaťu a 21-ročnému mužovi, spôsobil náraz smrteľné zranenia. Len o pár hodín neskôr sa stala ďalšia nehoda neďaleko Dunajskej Stredy. Pri predbiehaní došlo k čelnej zrážke osobného auta s kamiónom. V aute neprežili otec so svojou dcérou z Jahodnej. Ani pri jednej z týchto tragédií nebol príčinou alkohol.



Nehoda pri Kvetoslavove 11. júla - o život prišli dvaja zo štyroch mladých ľudí v aute. Autor: SITA, KR PZ Trnava

Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej polícia vždy analyzuje a vyhodnocuje situáciu na cestách a ak je to potrebné, prijíma opatrenia. „Urobila tak aj teraz, po sérii niekoľkých tragických nehôd z posledných dní," uviedla s tým, že je nasadený väčší počet policajtov. Ako však dodala, na znižovaní nehôd a ich následkov sa musia podieľať všetci účastníci cestnej premávky.

Za tragédiami tohto leta stál aj alkohol. Prirýchla jazda mladého vodiča pri Žiline pripravila o život jeho 18-ročného kamaráta. Vodičovi v krvi namerali skoro 1,4 promile alkoholu. Rovnako tak bolo aj 13. júla pri nehode v Trnave, kde 21-ročný vodič prešiel veľkou rýchlosťou cez križovatku na červenú a zrazil 54-ročnú chodkyňu prechádzajúcu cez priechod. Vodičovi namerali 2,1 promile alkoholu v krvi. Mladík je už obvinený a z obavy, že v tom bude pokračovať, rozhodol Okresný súd v Trnave o jeho stíhaní vo väzbe.

Dopravná psychologička Elena Pipíšková upozornila, že vysoké letné teploty ľudia znášajú horšie a za volantom to platí dvojnásobne. „Z prehriatia vyplýva aj agresivita vodičov, ktorí sú unavení a popudlivejší. Klimatizácia síce pomôže, ale ani tá pri prechodoch z auta a späť telu neprospieva. Aj otvorené okná znižujú pohodu vodiča. Priame slnko zhoršuje viditeľnosť, preto v lete treba pamätať aj na slnečné okuliare a dôležitý je aj pitný režim a pravidelné prestávky,“ hovorí Pipíšková.

Najväčším problémom je však podľa psychologičky unáhlenosť. „Vodič sa síce môže na suchej vozovke cítiť istejší, ale okrem spomínaných vplyvov na našu pozornosť sú na preplnených cestách aj menej skúsení a sviatoční vodiči, ktorí idú za relaxom. Pri ceste na dovolenku preto netreba zabúdať, že ideme za oddychom a radšej by sme sa nemali príliš ponáhľať,“ uviedla Pipíšková.



Prevrátený kamión pri Moravskom Sv. Jáne, v ktorom minulý piatok zahynul vodič. Autor: SITA, ATE

Polícia pripravila na júl dve celoslovenské akcie. Dodržiavanie rýchlosti, správnosť predchádzania a spôsob jazdy kontrolovala 12. júla a o desať dní neskôr sa zameria na zisťovanie alkoholu a drog za volantom. V tento deň sa polícia bližšie pozrie aj na dodržiavanie povinností najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov.

Počas minulotýždňovej akcie policajti za jeden deň zistili takmer dvetisíc porušení dopravných predpisov. Najčastejším bolo prekročenie stanovenej rýchlosti, čo sa stalo takmer v tisícke prípadov. Vyše 120 vodičov si nezaplo pásy a zhruba rovnaký počet za volantom telefonoval. Štyria vodiči boli pod vplyvom alkoholu. Počas akcie policajti zadržali takmer 30 vodičských preukazov, 25 osvedčení o evidencii vozidla pre neadekvátny technický stav a dokonca jedného páchateľa trestného činu a jednu osobu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie.

Len pred niekoľkými dňami prišiel na diaľničnom privádzači v smere z Kútov do Bratislavy o život aj 61-ročný kamionista. Bolo ešte len pred siedmou hodinou ráno, keď z nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cesty a kamión sa prevrátil na strechu. Hasičom sa ešte podarilo zakliesneného vodiča z kabíny vyslobodiť, ale aj napriek snahe privolaných záchranárov prehral boj o život. Táto nehoda skoro ráno mohla byť dôsledkom únavy a nedostatočného odpočinku. Polícia chystá špeciálnu kontrolu aj na autobusy a nákladné autá.