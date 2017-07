Horúčavy trápia ľudí aj na ministerstvách

Skrátený či posunutý pracovný čas, ventilátory, sprchy a pitný režim. So stúpajúcimi teplotami bojujú aj úradníci na ministerstvách. Najmä tí, čo nemajú v kancelárii zabezpečenú klimatizáciu. V ústrety svojim zamestnancom sa v horúčavách snaží vyjsť aj Úrad vlády či Sociálna poisťovňa. Odbory tvrdia, že zamestnávatelia robia, čo môžu.

Leto je v plnom prúde a ľahko sa vám môže stať, že úradníkov, ktorých hľadáte, na ministerstvách nenájdete. Pracovníci Úradu vlády majú v období extrémnych horúčav zo zákona zabezpečený pitný režim či možnosť odísť domov skôr. „Môže sa upraviť napríklad čas začiatku pracovnej zmeny, jej dĺžka alebo rozloženie prestávok,“ vymenúva tlačový odbor. Vyhláška ministerstva zdravotníctva z vlaňajška určuje optimálnu teplotu pri administratívnej práci v rozmedzí 23 až 27 stupňov Celzia. „K úpravám sa pristupuje na základe aktuálnej predpovede počasia a s prísľubom splnenia všetkých naplánovaných úloh,“ zdôrazňuje.

Prácu z domu štátna správa nevyužíva

Na nový režim plynulo nabehol aj rezort životného prostredia. Zamestnanci majú upravenú dochádzku tak, aby o 14. hodine mohli pracovisko opustiť. „Samozrejme, vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť funkčnosť jednotlivých organizačných útvarov ministerstva aj po tomto čase,“ vysvetľuje hovorca Tomáš Ferenčák. V prípade, že teploty dosahujú viac ako 30 stupňov Celzia, je zamestnancom umožnený skorší odchod z práce. „V takých prípadoch sa robí minimálne do 12:30,“ hovorí.

O tom, kedy zamestnanci prichádzajú a odchádzajú počas záťažových dní, rozhoduje vedúci služobného alebo osobného úradu. Ak opustia pracovisko z dôvodu horúčav (v rámci pracovného času), už nemajú žiadne povinnosti. Trend práce z domu slovenská štátna správa príliš nevyužíva.

V prípade mimoriadne horúcich dní, keď teploty presiahnu magickú tridsiatku, môžu prísť zamestnanci rezortu kultúry či obrany do práce aj skôr. „Začiatok pracovného času si môžu posunúť na siedmu ráno s tým, že sa dá skrátiť na 5,5 hodiny,“ konkretizuje Jozef Bednár, hovorca ministerstva kultúry. K skracovaniu pracovného času v období horúčav pristupujú aj ministerstvá školstva či pôdohospodárstva. Oba rezorty sa odvolávajú na prekážku zo strany zamestnávateľa, keďže vo svojich priestoroch nemajú pre zamestnancov z hľadiska klimatizácie „dostatočne zabezpečené podmienky“.

Ministerstvo práce dodržiava plný pracovný čas

Naopak, plný pracovný čas dodržiava ministerstvo práce. „Kancelárie sú vybavené klimatizáciou a ako bonus ponúkame našim zamestnancom pitný režim – chladenú vodu na stojanoch,“ tvrdí hovorkyňa Barbora Petrová. Pripomína pritom možnosť upraviť si pracovný čas podľa výberu. „V júli a v auguste ho máme základný – od 8. do 14. hodiny. Voliteľný je od 6. do 8. a od 14. do 18. hodiny, samozrejme, za podmienky dodržania stanoveného mesačného fondu pracovného času,“ spresňuje.

Práve kvôli klimatizácii umožňujú ministerstvá dopravy, vnútra, financií, spravodlivosti či hospodárstva skorší odchod či posunutie pracovného času primárne len tým zamestnancom, ktorí túto vymoženosť v kancelárii nemajú. „Na tých, ktorí vykonávajú prácu v klimatizovaných priestoroch, sa úprava pracovného času nevzťahuje,“ pripomína hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. V čase extrémnych teplôt môžu zamestnanci ministerstva zdravotníctva dostať voľno. Rezort zároveň umožňuje pružný pracovný čas.

Rezort dopravy má klimatizovanú približne tretinu kancelárií. „V prípade mimoriadne teplého dňa, ak to plnenie úloh zamestnanca umožňuje, môže zamestnanec so súhlasom vedúceho začať pracovnú zmenu o 6. a skončiť ju o 14. hodine,“ objasňuje hovorkyňa Karolína Ducká. Iné benefity, okrem klímy v niektorých kanceláriách a možnosti použitia sprchy, ministerstvo neposkytuje.

V Sociálnej poisťovni bojujú s teplom aj ventilátormi

Prácu sa svojim zamestnancom snaží maximálne uľahčiť aj Sociálna poisťovňa. „Na pracovisku sa prostredníctvom žalúzií či odrazových fólií zabraňuje prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná. V kanceláriách, v ktorých nie je klimatizácia, sa cirkulácia vzduchu rieši ventilátormi,“ približuje hovorca Peter Višváder. Pracovníci majú k dispozícii bezplatné pitné automaty – a ak teploty presiahnu kritické hodnoty, zamestnancom sa umožní skorší odchod z práce.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak vonkajšia teplota v tieni vystúpi nad 30 stupňov Celzia, priamo upravuje Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z ktorého vychádza aj kolektívna zmluva. Podľa Márie Mayerovej, predsedníčky Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry, sa ho zamestnávatelia snažia dodržiavať. „Nemáme hlásené žiadne sťažnosti, naopak, máme informácie, že zamestnávatelia púšťajú ľudí domov alebo im vhodne zabezpečujú pitný režim,“ konštatuje Mayerová.