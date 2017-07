Prezident Kiska podpísal štyri medzinárodné dohody

Prezident Andrej Kiska podpísal ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Zmluva, ktorú šéfovia rezortov obrany oboch krajín Peter Gajdoš a Martin Stropnický podpísali vo februári, umožňuje komplexnú, efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru.

Vytvára možnosť zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru jedného alebo druhého zmluvného štátu v prípade nevyhnutnosti nad rámec vzájomnej spolupráce v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS).

V praxi to znamená, že ak by napríklad Slovenská alebo Česká republika prišla na čas o spôsobilosť chrániť svoj vzdušný priestor, bude to môcť na základe osobitnej zmluvy zabezpečiť druhá zmluvná strana. Po výmene ratifikačných listín nadobudne zmluva platnosť v prvý deň nasledujúceho mesiaca.

Prezident podpísal ratifikačné listiny aj k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Protokol má formu medzinárodnej zmluvy a má zabrániť pašovaniu, falšovaniu a nezákonnej produkcii tabakových výrobkov. Zároveň má prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s tabakovými výrobkami. Upravuje predovšetkým kontrolu dodávateľského reťazca vrátane systému sledovania a zisťovania, zaoberá sa protiprávnym konaním vrátane trestných činov ako aj medzinárodnou spoluprácou, ktorej súčasťou je výmena informácií.

Podpis hlavy štátu pribudol aj pod Dohodou o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Kubou. Jej cieľom je podporiť dvojstrannú spoluprácu a spoločnú účasť na medzinárodných fórach, najmä na pôde OSN, posilniť ľudské práva a demokraciu, dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a ukončiť diskrimináciu vo všetkých aspektoch.

Dohoda sa zameriava aj na podporu obchodu a hospodárskych stykov v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu a na posilnenie spolupráce v regiónoch Karibiku a Latinskej Ameriky s cieľom rozvíjať rozvoj regiónu.Vzájomná spolupráca medzi EÚ a Kubou podľa dohody v sebe zahŕňa rôzne oblasti spoločenských vzťahov, napríklad spoluprácu v oblasti bezpečnosti, slobôd a spravodlivosti, rámcovo sa dotýka tiež otázok migrácie, organizovanej trestnej činnosti a korupcie, priemyselnej politiky, životného prostredia, zmeny klímy či hospodárskeho rozvoja.

Ešte 6. júla prezident Kiska podpísal Dodatok k Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Jeho cieľom je znižovanie a kontrola emisií olova, kadmia a ortuti ako škodlivých ťažkých kovov diaľkovo šírených v ovzduší cez hranice štátov. Protokol vyžaduje, aby zmluvné strany znížili svoje celkové ročné emisie týchto troch kovov pod ich úrovne z rokov 1985 až 1995.

Zmluvné strany by tiež podľa neho mali uplatňovať najlepšie dostupné techniky pre určité kategórie zdrojov emisií a stanovuje emisné limity platné pre špecifické veľké stacionárne zdroje vrátane veľkých spaľovacích zdrojov a spaľovní odpadov. V doplnenom protokole sa ustanovujú najmä prísnejšie limity pre emisie prachu z veľkých stacionárnych zdrojov.